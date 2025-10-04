ISU увеличил призовые за мировые рекорды в коньках и шорт-треке

Международный союз конькобежцев (ISU) увеличил призовые за мировые рекорды.

С сезона-2025/26 в конькобежном спорте и шорт-треке будут установлены следующие выплаты за мировые рекорды:

● Личная дисциплина в коньках – 5 тысяч долларов

● Командная гонка преследования и командный спринт в коньках – 15 тысяч долларов (5 тысяч на спортсмена)

● Смешанная эстафета в коньках – 10 тысяч долларов (5 тысяч на спортсмена)

● Личная дисциплина в шорт-треке – 5 тысяч долларов

● Эстафета в шорт-треке – 20 тысяч долларов (5 тысяч на спортсмена человека)

● Смешанная эстафета в шорт-треке – 20 тысяч долларов (5 тысяч на спортсмена).