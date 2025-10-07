ISU исключил проведение своих соревнований в России

ISU исключил проведение соревнований под своей эгидой на территории России.

Ранее стало известно, что Союз конькобежцев России подаст заявки на проведение международных турниров в Иркутске и Красноярске.

С 2022 года соревнования Международного союза конькобежцев (ISU) в России не проводились.

«Могут ли заявки СКР быть одобрены? Как указано в коммюнике ISU под номером 2469: «До дальнейшего уведомления международные соревнования в России и Беларуси проводиться не будут», – сообщили в пресс-службе организации.