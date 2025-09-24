Дмитрий Дорофеев: «Сейчас Кулижников и Мурашов уже не лидеры, и никто не знает, в какой они форме»

Тренер Дорофеев рассказал о конфликте с Кулижниковым и Мурашовым.

Действующий рекордсмен мира на 500 м Павел Кулижников сказал о конфликте с тренером в середине августа.

Позже Руслан Мурашов и Кулижников прекратили работу с Дорофеевым .

«Да это не конфликт, это стечение обстоятельств. Вот отсидятся они через полгода, результатов не будет, и тот же Николай Гуляев их спишет. Сегодня вспоминают, что Мурашов чемпион мира, а какого года?

Я их за уши тащу четыре года: у обоих невыполнение дисциплины, пропуск тренировок. Сейчас Кулижников и Мурашов уже не лидеры, и никто не знает, в каком процессе они находятся, в какой они форме. И все пишут, что они лидеры, хотя Кулижников на профильных дистанциях не попадает в призы.

Мурашов тренировался по своему плану. Дорофеев их всех прикрывал всю жизнь. Кулижников вообще уже никакие тесты не сдает, он сам по себе. Все те результаты были шесть лет назад, сейчас этого всего уже нет.

У нас молодежь сейчас по 36 секунд бегает, и то, что Кулижников, рекордсмен мира, бежит 33 секунды, не отражает ничего. Вся страна бегает по 36 секунд как 20-30 лет назад, а Дорофеев бегал быстрее. Вот это весь российский конькобежный спорт на сегодняшний момент.

Почему Кулижников и Мурашов так нервничают? Они понимают, что скоро будут выкинуты, они сядут на 30-40 тыс., которые им предложат, а они ребята с амбициями. Я все это знаю, потому что 20 лет назад находился в карьере после этой ситуации. Так как они призеры чемпионата страны, они не будут заканчивать, будут пытаться попасть в пятерку на турнирах», – рассказал тренер Дмитрий Дорофеев.