Губерниев о заявке ФКСР на международные старты: «Мы должны каждый раз заявлять о том, что мы – полноправные члены международной спортивной семьи»

Губерниев поддержал намерение СКР подать заявки на международные старты в РФ.

Союз конькобежцев России подаст заявки на проведение международных турниров в Иркутске и Красноярске. С 2022 года международные соревнования в России не проводились.

«Прекрасная инициатива Союза конькобежцев России! Правильное решение, мы должны каждый раз заявлять о том, что мы – полноправные члены международной спортивной семьи.

Нет сомнений в том, что Россия способна провести международные соревнования на самом высоком уровне и успешно там выступить», – сказал Дмитрий Губерниев.