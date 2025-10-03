Губерниев о заявке ФКСР на международные старты: «Мы должны каждый раз заявлять о том, что мы – полноправные члены международной спортивной семьи»
Губерниев поддержал намерение СКР подать заявки на международные старты в РФ.
Союз конькобежцев России подаст заявки на проведение международных турниров в Иркутске и Красноярске. С 2022 года международные соревнования в России не проводились.
«Прекрасная инициатива Союза конькобежцев России! Правильное решение, мы должны каждый раз заявлять о том, что мы – полноправные члены международной спортивной семьи.
Нет сомнений в том, что Россия способна провести международные соревнования на самом высоком уровне и успешно там выступить», – сказал Дмитрий Губерниев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
