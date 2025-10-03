Союз конькобежцев России подаст заявки на проведение международных турниров в Иркутске и Красноярске
СКР собирается подать заявки на проведение международных стартов в России.
«Будут поданы заявки на проведение международных соревнований по конькобежному спорту и шорт-треку. В конькобежном спорте может рассматриваться Иркутск, в шорт-треке – Красноярск», – сообщили в организации.
С 2022 года международные соревнования в России не проводились.
Российские конькобежцы и шорт-трекисты выступят на отборе к Олимпийским играм в Италии в нейтральном статусе.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
