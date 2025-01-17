Журова о допуске россиян: «Украине вряд ли нравится то, что происходит – наверняка будут писать жалобы в ISU, но на это уже не будут реагировать, скорее всего»

Светлана Журова считает, что ISU не изменит решений из-за давления Украины.

В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских спортсменов до отбора на Олимпиаду-2026. Федерация фигурного катания Украины выступила против этого решения.

«В одних случаях такие письма влияют, несомненно, а в других – нет. Все очень индивидуально. Причем если им жестко отвечают, то больше они и не обращаются, как это было с федерацией тенниса. Думаю, им вряд ли нравится то, что происходит в вопросе допуска фигуристов и конькобежцев – они наверняка будут писать жалобы в ISU, но на это уже не будут реагировать, скорее всего.

Они следят за этим. Прицепились даже к регбисту [Кириллу Готовцеву], который до их жалобы в Англии без проблем выходил на матчи с флагом России. Видимо, у них работает специальный департамент, который отслеживает соцсети, лайки и прочее. Или НКО получают под это деньги. Гранты надо отрабатывать, вот они и дают фактуру для спортивных чиновников», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .

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