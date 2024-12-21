Федерация Украины упрекнула ISU в допуске российских фигуристов: недовольна, что не было консультаций с их стороной
Накануне Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к отбору на Олимпийские игры-2026 в Милане.
Организация отправила открытое письмо Международному союзу конькобежцев, в котором упрекнула ISU в том, что решение о допуске российских фигуристов было принято без консультаций с Федерацией фигурного катания Украины, обвинила Россию в нарушении олимпийской хартии и заявила о возможных конфликтах между россиянами (и белорусами) и украинцами в олимпийской деревне.
В письме также говорится, что в случае отказа ISU отменить допуск россиян, украинская федерация требует внести дополнительное обязательство в квалификационные требования к российским нейтральным атлетам, подразумевающее выражение отношения к действиям России на Украине.
Заявления российских фигуристов, сформулированные «в ясных и недвусмысленных выражениях», украинская федерация требует опубликовать на сайте ISU.
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