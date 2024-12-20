Журова про допуск от ISU: «Возвращение нас должно было случиться. Они не могут вычеркнуть из истории»
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. Под эгидой ISU выступают фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты.
«Я не удивлена нашему допуску, потому что эти переговоры велись целый год и летом актуализировались. Рада, что президенты федераций не потеряли связь с коллегами.
А в ISU заинтересованы в России как в участнике соревнований, особенно в фигурном катании, потому что там другой уровень. Выступления наших мотивируют всех. Когда наших не стало, интерес к международному фигурному катанию пропал.
Возвращение нас должно было случиться. Тем более мы первопроходцы в этих видах спорта. Они не могут вычеркнуть из истории.
Не отменят ли решение? Может быть все что угодно. Может быть так же, как в плавании, где навыставляли условий. А потом уже по ходу было неприлично что-то менять, потому что весь мир понял бы, что Россия – это победа.
Может быть все что угодно, но ISU понимает, что федерация в критической точке, когда если допуск не осуществить, то спортсмены не попадут на Олимпиаду», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.
Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много
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