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«Будем надеяться, что 2025 год станет переломным. Мы уже хлебнули достаточно». Губерниев о российском спорте

Дмитрий Губерниев надеется, что 2025 год будет переломным для российского спорта.

«Я считаю, что переломное событие случилось, когда [каноисту] Захару Петрову вернули золотую медаль чемпиона мира. Здесь, оказывается, спортивная дипломатия при правильно выстроенном подходе, при абсолютно аргументированных доводах, она работает. О чем говорит министр Дегтярев. То есть мы в любом случае должны договариваться.

Поэтому, конечно, когда мы узнали о том, что так или иначе допускают наших фигуристов, шорт-трекистов и конькобежцев, хотя там еще будут проблемы со странами, которые могут нам визы не дать и все такое прочее. Но вместе с тем ты понимаешь, что есть свет в конце тоннеля.

Мы уже, в общем-то, хлебнули достаточно, у нас три чемпионата мира по хоккею, представляете, пропущено. И много чего другого. Будем надеяться, что 2025 год станет переломным. Хотя еще много предстоит сделать всем нам, но считаю, что мы на правильном пути.

Сейчас уже Дмитрий Чернышенко, профильный вице-премьер, называет наших спортсменов, которые выступают в нейтральном статусе, героями. Давайте начнем с президента, который восхитился пловцами.

Сейчас мы наблюдаем не только массовое переобувание некоторых людей, связанных со спортом, но, самое главное, мы наблюдаем, что здравый смысл и истина возобладали и торжествуют. И очень много людей вокруг, которые начитались всякой дряни и начинают к спортсменам относиться как-то иначе.

Я, например, практически был, ну практически, в гордом одиночестве в конце июля, в августе, когда восхищался Олимпиадой в Париже с точки зрения спортивной составляющей. И даже представить сложно было мне, хотя я понимал, что я абсолютно на правильном пути, что такое количество людей впоследствии будут со мной не только согласны, а уже просто со страшной силой говорить, что так и надо.

Я, кстати, благодарен министру Дегтяреву, который тогда самым первым поддержал мою позицию, и оказалось, что наша позиция была абсолютно правильной. Она шла в унисон с тем, что говорил президент РФ. И еще раз хочу сказать: умные и добрые поклонники российского спорта всегда поддерживали российских спортсменов, а на дураков внимания обращать не хочется», – заявил спортивный комментатор Губерниев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
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