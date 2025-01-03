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Журова о критериях ISU: «У меня неоднозначное мнение – без флага, гимна, списки, условия, опять не всех допустят. Какая‑то часть команды поедет и опять, может, не самая сильная»

Светлана Журова назвала неоднозначными критерии допуска ISU для россиян.

В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил россиянам участвовать в квалификации на Олимпийские игры-2026 года в нейтральном статусе. В индивидуальных видах будет представлено по одному участнику.

«У меня неоднозначное мнение на этот счет – без флага, без гимна, списки, условия, опять не всех допустят. Какая‑то часть команды поедет и опять, может быть, не самая сильная.

В то же время мы понимаем, что гипотетически люди могут сказать: «Да это неважно», но это тоже, наверное, неправильно. И тут еще по одному человеку в одном виде, но есть ведь правила отбора! На Олимпиаду попадают по определенным принципам, а мы столько времени пропустили, сейчас надо будет выходить из групп В, завоевывать эти квоты.

Эта история не такая простая, как кажется на первый взгляд. При этом если подпишут мирное соглашение в 2025‑м, а мы сейчас согласимся на такие условия по одному человеку в одном виде программы», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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