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Светлана Журова: «Мы, может, и можем попасть на Олимпиаду, но только по одному человеку на каждую дисциплину»

Светлана Журова оценила вероятность выступления россиян на Олимпиаде-2026.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) может допустить российских спортсменов к соревнованиям в сезоне-2025/26.

«Все федерации находятся в ожидании позитивного сигнала от МОК (Международный олимпийский комитет). Допускаю наше возвращение.

Большинство еще думает о том, как пройдут выборы президента США – все равно на них ориентируются. Есть потепление не только в спорте, но и политике. Если все сводится к мирным переговорам, то нас хотят заранее подготовить к подобным сигналам, чтобы быстрее войти в систему обратно и не терять время.

Следующий год будет критичный для многих зимних видах спорта. Потому что когда страна начинает выступать на международной арене, неважно, по какой причине она оттуда вылетела, она едет в меньшем количестве. Проблема в квотах. Только один человек может ездить весь год и пробивать квоту для второго человека – вот в этом сложность.

Мы, может, и можем попасть на Олимпиаду, но только по одному человеку на каждую дисциплину. Вопрос: пойдут ли они нам навстречу?» – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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Политика
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