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Галлямов о возможном недопуске на Олимпиаду: «В этом случае, надеюсь, будет замена Игр»

Александр Галлямов рассчитывает на альтернативу Олимпиаде в случае недопуска.

С 2022 года российские фигуристы не допускаются до соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

– В феврале 2023 года вы говорили, что следующая большая цель – Олимпиада-2026. До сих пор верите, что будет шанс?

– Да, а почему я должен в это не верить? Мы работаем, готовимся, а там — как получится. Если бы мы уже махнули на это рукой, мы бы продолжали катать старые программы, которые приносили нам успех, но мы не стоим на месте и все время придумываем что-то новое.

У нас две новые программы, а сразу две программы довольно тяжело вкатывать в новый сезон. Новые программы – это другие заходы, другой танец, и все новое.

– Все-таки вы сейчас вообще не участвуете в зарубежных стартах. Получается, никаких отборочных соревнований у вас нет, и никаких шансов попасть на Олимпиаду, даже если вы получите нейтральный статус, тоже нет.

– Да, недавно конгресс ISU действительно не пустил нас, но впереди будут другие совещания, и там как раз будут обсуждать допуск россиян.

– Допустим, они вас все-таки не допустят. И вы пролетите мимо Олимпиады. Как долго вы ещё будете кататься в этом случае?

– Давайте мы будем отбрасывать в сторону ненужные мысли. Но отвечая на ваш вопрос, скажу, что в этом случае, я надеюсь, будет замена Олимпийских игр. Вот, например, недавно были Игры БРИКС, я слышал, что еще Игры дружбы наверняка состоятся.

В любом случае я буду кататься до тех пор, пока будет позволять здоровье. Сейчас все больше и больше приходится обращать внимание на восстановление, на то, чтобы не усугублять какие-то мелкие болячки. Стараемся делать все очень аккуратно. У нас очень расширенная разминка перед тренировками, чтобы избежать микротравм.

Не знаю, как будет дальше, но пока я не представляю себя без регулярных тренировок и соревнований. Я как-то болел и сидел дома пять дней, вообще никуда не выходил. Первые два дня я полностью от всего отдыхал, а потом уже просто не находил себе места: хотелось побыстрее вернуться на лед. Понял, что не могу прожить без фигурного катания, – сказал чемпион мира Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Фонтанка»
logoсборная России
logoISU
logoОлимпийская сборная России
пары
logoОлимпиада-2026
logoАлександр Галлямов
Игры БРИКС
Игры дружбы
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