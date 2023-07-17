Российский конькобежец Никита Клевченя переходит в сборную Казахстана
Российский конькобежец Никита Клевченя принял решение перейти в Казахстан.
Об этом сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.
«Никита Клевченя подал заявление на переход в команду Казахстана», – сказал Гуляев.
Ранее стало известно, что в сборную Казахстана приглашен отец спортсмена – тренер Сергей Клевченя. Также за Казахстан планируют выступать россиянки Елизавета Голубева и Кристина Силаева.
По информации ТАСС, Министерство спорта России своим приказом 3 июля исключило Никиту Клевченю из числа кандидатов в сборную России по конькобежному спорту.
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