Российский конькобежец Никита Клевченя переходит в сборную Казахстана

Российский конькобежец Никита Клевченя принял решение перейти в Казахстан.

Об этом сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

«Никита Клевченя подал заявление на переход в команду Казахстана», – сказал Гуляев.

Ранее стало известно, что в сборную Казахстана приглашен отец спортсмена – тренер Сергей Клевченя. Также за Казахстан планируют выступать россиянки Елизавета Голубева и Кристина Силаева.

По информации ТАСС, Министерство спорта России своим приказом 3 июля исключило Никиту Клевченю из числа кандидатов в сборную России по конькобежному спорту.