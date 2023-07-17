Российский конькобежец Никита Клевченя переходит в сборную Казахстана

Теги сборная России (коньки) Николай Гуляев сборная Казахстана ТАСС Никита Клевченя Коньки/шорт-трек

Российский конькобежец Никита Клевченя принял решение перейти в Казахстан.

Об этом сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев. 

«Никита Клевченя подал заявление на переход в команду Казахстана», – сказал Гуляев.

Ранее стало известно, что в сборную Казахстана приглашен отец спортсмена – тренер Сергей Клевченя. Также за Казахстан планируют выступать россиянки Елизавета Голубева и Кристина Силаева.

По информации ТАСС, Министерство спорта России своим приказом 3 июля исключило Никиту Клевченю из числа кандидатов в сборную России по конькобежному спорту.

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1 комментарий

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энергетик
Отец сыну плохого не посоветует
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