Чемпионка России по конькобежному спорту Кристина Силаева решила покинуть сборную страны
Чемпионка России по конькобежному спорту Кристина Силаева решила покинуть сборную страны.
Об этом сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.
«В Союз конькобежцев России поступило заявление от Силаевой с просьбой об освобождении», – сказал Гуляев.
Силаевой 23 года, она представляет Московскую академию зимних видов спорта. Является действующей чемпионкой России на дистанции 500 м.
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