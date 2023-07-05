Чемпионка России по конькобежному спорту Кристина Силаева решила покинуть сборную страны

Теги Николай Гуляев сборная России жен (коньки) ФКСР (Союз конькобежцев России) ТАСС Кристина Силаева Коньки/шорт-трек

Чемпионка России по конькобежному спорту Кристина Силаева решила покинуть сборную страны.

Об этом сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев. 

«В Союз конькобежцев России поступило заявление от Силаевой с просьбой об освобождении», – сказал Гуляев.

Силаевой 23 года, она представляет Московскую академию зимних видов спорта. Является действующей чемпионкой России на дистанции 500 м. 

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5 комментариев

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Антон Александров
Косяком пошли. Все поняли про перспективы.
+1
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imaxim
Тоже в Казахстан?
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PolarBear
Это что же получается ?
Крысы с лодки разбегаются
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imaxim
Ответ Kycok Dobra
Не патриоты, щас все побегут толкаясь локтями, так нельзя, государство вкладывало в них, пусть сперва вернуть то что получили ..
Почему на диване указания раздаёшь, а не делом стране помогаешь?
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