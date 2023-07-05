Чемпионка России по конькобежному спорту Кристина Силаева решила покинуть сборную страны.

Об этом сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

«В Союз конькобежцев России поступило заявление от Силаевой с просьбой об освобождении», – сказал Гуляев.

Силаевой 23 года, она представляет Московскую академию зимних видов спорта. Является действующей чемпионкой России на дистанции 500 м.