Глава Союза конькобежцев России: «Не поддерживаю, что сейчас многие меняют спортивное гражданство. Это пусть остается на совести спортсменов»

Глава Союза конькобежцев России заявил о негативном отношении к переходам спортсменов.

Ранее стало известно, что шестикратный призер ЧМ Елизавета Голубева и чемпионка России Кристина Силаева намерены выступать за Казахстан.

«Я никаким образом не поддерживаю, что сейчас многие спортсмены меняют спортивное гражданство. Здесь много различных точек зрения. Это пусть остается на совести спортсменов. У каждого своя правда, но я отношусь к этому негативно.

У нас есть утвержденное положение о переходе в другие страны. Мы сейчас двигаемся в этом алгоритме. Спортсмен является членом сборной, поэтому мы отправили соответствующий запрос в Минспорта, чтобы Елизавету Голубеву вывели из списка национальной команды.

Могут ли ей отказать в переходе? Поживем-увидим. Мы отправили письмо, пока решения нет. Считаю ли я потерю Голубевой значительной? Мы справимся», – заявил Николай Гуляев.

Глава Союза конькобежцев России о переходах спортсменок в Казахстан: «Называем их «конькобеженцы». Вызывает недоумение, почему наши коллеги сделали все у нас за спиной»