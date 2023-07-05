Глава Союза конькобежцев России: «Не поддерживаю, что сейчас многие меняют спортивное гражданство. Это пусть остается на совести спортсменов»

Теги сборная России (коньки) Николай Гуляев ФКСР (Союз конькобежцев России) Министерство спорта России сборная Казахстана жен Елизавета Голубева (Казелина) Кристина Силаева Коньки/шорт-трек

Глава Союза конькобежцев России заявил о негативном отношении к переходам спортсменов.

Ранее стало известно, что шестикратный призер ЧМ Елизавета Голубева и чемпионка России Кристина Силаева намерены выступать за Казахстан.

«Я никаким образом не поддерживаю, что сейчас многие спортсмены меняют спортивное гражданство. Здесь много различных точек зрения. Это пусть остается на совести спортсменов. У каждого своя правда, но я отношусь к этому негативно.

У нас есть утвержденное положение о переходе в другие страны. Мы сейчас двигаемся в этом алгоритме. Спортсмен является членом сборной, поэтому мы отправили соответствующий запрос в Минспорта, чтобы Елизавету Голубеву вывели из списка национальной команды.

Могут ли ей отказать в переходе? Поживем-увидим. Мы отправили письмо, пока решения нет. Считаю ли я потерю Голубевой значительной? Мы справимся», – заявил Николай Гуляев.

Глава Союза конькобежцев России о переходах спортсменок в Казахстан: «Называем их «конькобеженцы». Вызывает недоумение, почему наши коллеги сделали все у нас за спиной»

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7 комментариев

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Ковид 07.10.52
А что с совестью у тех, кто довел до такого...спортсменов...
+10
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HRYNDEL
Конечно на совести спортсменов она у них есть !!! А у вас руководителей её не хрена нет , кроме распилов бабла ничего больше нет на уме!!!
+11
-3
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Rumov
С чем справимся? Со своим висящим от допинга членом или с проблемами российского конькобежного спорта? Скоро все нормальные бегуны уйдут. Зарплату за что брать будешь, справляльщик?
+6
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AaA
Очередной(((
+1
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Костя Кот
конечно на их совести, полностью поддерживаю. если взять, что спортивный век 10, максимум 15 лет, то сколько сейчас сидеть без международных стартов? 1/3? 2/3?
+1
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Melnikov1968
Удобная позиция: давить на совесть. А то что у государственных деятелей, чиновников, депутатов, президентов Федераций такое понятие в принципе отсутствует, об этом помолчим. Вранье на всех уровнях тоже в порядке вещей. Лучше молчи.
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СкромныйБосс
Что Ви сделали с нашей страной?) всё время вспоминаю таких чинуш как в образе карикатурного чела из Красной Жары. Сами ни на что не способны, кроме как из кормушки деньги налогоплательщиков получать..., зато других критиковать каждый горазд.
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