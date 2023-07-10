Гуляев о переходах конькобежек в Казахстан: «Человек отказывается от Родины. На их подготовку затратили немалые деньги. Это ненормально»

Николай Гуляев назвал «ненормальным» решение российских спортсменок перейти в Казахстан.

Ранее сообщалось, что шестикратный призер ЧМ Елизавета Голубева и чемпионка России Кристина Силаева намерены выступать за сборную Казахстана.

– Как относиться к этому с моральной точки зрения? Вы же вместе работали, вкладывали силы, деньги.

– Мое мнение, как гражданина: я негативно к этому отношусь. Тут есть недоработка, не только наша. Когда спортсмены, не понимая, что они делают, так безответственно заявляют на всю страну.

Мол, что мне за это будет, я ничем не связана. В моем понимании – я не знаю, что такое «смена спортивного гражданства». Это – смена гражданства, то есть человек отказывается от своей Родины.

Не говорю про материальные затраты, которые эта самая Родина понесла, подготовив их и доведя до уровня, на котором они находятся. Обе спортсменки были в составе сборной России, на их подготовку затратили немалые деньги, но это отдельный вопрос.

Мне это непонятно. Возможно, я из той школы... Так быть не должно, это ненормально, — сказал глава Союза конькобежцев России в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

Силаева о переходе в Казахстан: «Нельзя пропускать пик карьеры. Сейчас идет СВО, потом еще будет что‑нибудь»