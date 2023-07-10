Гуляев о переходах конькобежек в Казахстан: «Человек отказывается от Родины. На их подготовку затратили немалые деньги. Это ненормально»

Теги Николай Гуляев сборная России жен (коньки) ФКСР (Союз конькобежцев России) сборная Казахстана жен Елизавета Голубева (Казелина) Кристина Силаева Коньки/шорт-трек

Николай Гуляев назвал «ненормальным» решение российских спортсменок перейти в Казахстан.

Ранее сообщалось, что шестикратный призер ЧМ Елизавета Голубева и чемпионка России Кристина Силаева намерены выступать за сборную Казахстана. 

– Как относиться к этому с моральной точки зрения? Вы же вместе работали, вкладывали силы, деньги.

– Мое мнение, как гражданина: я негативно к этому отношусь. Тут есть недоработка, не только наша. Когда спортсмены, не понимая, что они делают, так безответственно заявляют на всю страну.

Мол, что мне за это будет, я ничем не связана. В моем понимании – я не знаю, что такое «смена спортивного гражданства». Это – смена гражданства, то есть человек отказывается от своей Родины.

Не говорю про материальные затраты, которые эта самая Родина понесла, подготовив их и доведя до уровня, на котором они находятся. Обе спортсменки были в составе сборной России, на их подготовку затратили немалые деньги, но это отдельный вопрос.

Мне это непонятно. Возможно, я из той школы... Так быть не должно, это ненормально, — сказал глава Союза конькобежцев России в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ». 

Силаева о переходе в Казахстан: «Нельзя пропускать пик карьеры. Сейчас идет СВО, потом еще будет что‑нибудь»

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3 комментария

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Ебздрогыч
Ну если сама Родина довела спортсменов до такого решения, то и нечего на них обижаться
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+6
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энергетик
Что же Гуляев никак остановиться не может
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