Российские конькобежки прилетели в США для участия в Кубке мира

Российские конькобежки прилетели в США, где примут участие в Кубке мира.

Россиянки Александра Саютина, Анастасия Семенова и Ксения Коржова выступят на соревнованиях в Солт-Лейк-Сити 14-16 ноября. В качестве запасной в США прилетела Ирина Сальникова.

«Спортсмены прибыли в Солт-Лейк-Сити», – сообщили в Союзе конькобежцев России (СКР).

Помимо этого этапа, отборочные соревнования конькобежцев к Олимпийским играм пройдут в канадском Калгари (21-23 ноября), нидерландском Херенвене (5-7 декабря) и норвежском Хамаре (12-14 декабря).

Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Италии.