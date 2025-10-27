Журова об идее альтернативной Олимпиады: «Пусть это будет называться как-то иначе. Мы должны свое развивать, а не делать что-то в пику остальному миру»

Светлана Журова призвала не считать соревнования в РФ альтернативой Олимпиаде.

По информации портала Odds, в России обсуждают вариант с проведением альтернативных Игр-2026 – на фоне недопуска спортсменов в отдельных видах.

«Не стоит называть такие соревнования альтернативными Олимпийскими играми. Слово «альтернативные» даже в прессе не использовала бы, не нужно это. Мы проводим свои соревнования, где хотим оценить мастерство и талант наших спортсменов, показать это по телевизору. Пусть это будет Спартакиада или как-то иначе называться, но точно не альтернативная Олимпиада.

Эти соревнования не будут альтернативой хотя бы потому, что они не будут международными – приедут только белорусы. Лучше назвать этот турнир Спартакиадой. В мире точно будут смотреть наши соревнования. Мы должны свое развивать, а не делать что-то в пику остальному миру. Необходимо просто поддержать наших спортсменов, которым не позволили участвовать в Олимпиаде в Италии», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .

Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.