Николай Гуляев: «Общаемся с международной федерацией. Еще ни разу не было случая, чтобы президент ISU отказал мне в личной встрече»
Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских конькобежцев и шорт-трекистов к отборочным соревнованиям на Олимпийские игры в Милане – в нейтральном статусе и при соблюдении строгих условий.
– Что с международной федерацией? Вы общаетесь с ее представителями?
– Считаю, что диалог, желательно очный, должен быть всегда. Я лично встречаюсь с международными представителями. Еще ни разу не было случая, чтобы президент Международного союза конькобежцев господин Ким отказал мне в личной встрече. Мы общались на полях конференций, форумах и так далее. Нас туда приглашают.
– Что вы делаете для того, чтобы вас звали?
– Мы общаемся. Без контакта с международной федерацией сложно рассчитывать на правильное возвращение спортсменов на международную арену, – сказал глава Союза конькобежцев России Гуляев в эфире «Матч ТВ».