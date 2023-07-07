Исполнительный директор Союза конькобежцев Казахстана о перешедших россиянах: «Они тренируются с нами третий месяц, побывали на сборах. ISU в курсе процесса»

Исполнительный директор Союза конькобежцев Казахстана рассказал, что перешедшие из России спортсмены уже провели с командой несколько сборов.

Ранее стало известно, что шестикратный призер ЧМ Елизавета Голубева и чемпионка России Кристина Силаева намерены выступать за казахстанскую сборную. Также в сборную Казахстана переходит тренер Сергей Клевченя.

«Вырвали из контекста слова Кристины Силаевой о том, что якобы для нее не будет проблем вернуться обратно. Она сказала, что такого не говорила и полностью понимает ответственность.

Даже сказала, что подумает о смене фамилии, чтобы влиться в новое общество. Они уже тренируются с нами третий месяц, побывали на сборе в Турции, провели два сбора в Астане, сейчас отправляются в Инцелль.

Сборная России приличное время не выступала на международных соревнованиях, поэтому карантин они уже прошли. Сейчас мы ждем открепления от Союза конькобежцев России.

ISU в курсе процесса, как только открепление будет получено, исполком ISU примет решение.

Прицел у нас на Олимпийские игры, сейчас уже начали подготовку, девчат держим в форме. Надеемся, что в этом сезоне, если все получится, они уже выступят в международных соревнованиях», – сказал Олжас Бесбаев.