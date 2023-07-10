Николай Гуляев: «Не давали одобрения на переход Голубевой и Силаевой в Казахстан. Никаких официальных согласий не было»

Николай Гуляев заявил, что Союз конькобежцев России не давал согласия на переход российских спортсменок в Казахстан.

Ранее стало известно, что шестикратный призер ЧМ Елизавета Голубева и чемпионка России Кристина Силаева намерены выступать за казахстанскую сборную.

– Правдива ли информация, что переговоры о переходе велись не очень открыто?

– Ничего, кроме удивления и недоумения у меня комментарии коллег из Казахстана не вызывают. У нас действительно есть запрос от Казахстана по поводу смены гражданства и выступления Елизаветы Голубевой, подчеркну – только Голубевой, от наших коллег из Казахстана.

У нас было несколько телефонных разговоров с почетным президентом Федерации конькобежцев Казахстана Василием Крыловым, но естественно, я никаких приватных разговоров вести не мог.

Я сказал, что мы все переводим в процесс открытой переписки, потому что мы и Казахстан являемся действительными членами ISU. Со своей стороны мы написали, что двигаемся в рамках положения, утвержденного исполкомом СКР.

Это главный орган Федерации, там черным по белому прописаны условия переходов спортсменов как внутри страны, так и за рубежом. Ровно в рамках положения мы и действуем. Вот такие непонятные заявления вызывают непонимание и недоумение.

Дали ли одобрение на переход? Нет, конечно. Никаких официальных согласий не было и быть не могло, пока не закончится процесс, регламентированный нашим положением. Мы действуем поэтапно. Запрос – ответ. Меня торопят, но мы не затягиваем.

Еще до 3 июля спортсменки числились в списках сборной России, и только 3 июля подписали приказ об их отчислении из списков сборной страны.

Никаких шагов предпринимать мы не могли. Мы получили постфактум заявление спортсменок о том, чтобы их вывели из списка сборной страны и регионов. Что, собственно, и было сделано.

– Спортсмены могут принять самостоятельное решение вразрез с СКР?

– Это и происходит сейчас. По регламенту ISU, должно быть получено согласие федерации и страны, которую они до недавнего времени представляли. Если согласие не получено, то все на усмотрение комиссии по переходам ISU.

Какой будет результат – я не уверен. Могу отвечать за себя и СКР, – сказал глава Союза конькобежцев России в эфире «Матч ТВ».

Исполнительный директор Союза конькобежцев Казахстана о перешедших россиянах: «Они тренируются с нами третий месяц, побывали на сборах. ISU в курсе процесса»