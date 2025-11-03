  • Спортс
  • Коньки/шорт-трек
  • Новости
  • Депутат Журова: «Когда мы вернемся на международные старты, Россию будут пытаться давить допингом, искать у нас что-то, чтобы снова отстранить»
47

Депутат Журова: «Когда мы вернемся на международные старты, Россию будут пытаться давить допингом, искать у нас что-то, чтобы снова отстранить»

Журова считает, что у российских спортсменов будут пытаться найти допинг.

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова призвала спортсменов повышать антидопинговую грамотность и быть аккуратными при приеме медицинских препаратов. 

«Нашим спортсменам нужно быть максимально аккуратными при приеме различных препаратов. Когда мы полноценно вернемся на международные соревнования во всех видах спорта, Россию будут пытаться давить допингом, искать у нас что-то, чтобы снова отстранить. Нельзя давать лишних поводов придраться к нам.

Нашим спортсменам надо быть более ответственными, чтобы не было случаев приема запрещенных препаратов по случайности, когда не досмотрел состав препарата, не знал, что это допинг, или уж тем более случаев приема наркотиков. Нужно повышать антидопинговую грамотность, начиная с юных спортсменов. Родители вместе с детьми должны зубрить антидопинговые правила», – сказала Журова.

В Италии можно сесть за допинг. Казалось бы, при чем тут уход норвежских звезд перед Олимпиадой?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
Политика
logoСветлана Журова
logoдопинг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Коньки/шорт-трек в Telegram
Материалы по теме
Депутат Журова о кокаине у Ивана Морозова: «Подсыпали, может. Есть подозрение, что он плохо контролировал себя на какой-то вечеринке. Попался по глупости»
30 октября, 13:58
Светлана Журова: «Заявления норвежских спортсменов основаны на политике. Они высказывают не свое мнение, а которое им диктуют руководители»
29 октября, 10:16
Журова о соглашении Федерации лыж США с армией: «На Олимпийских играх спортсменам нельзя будет использовать военную символику, это запрещено МОК»
27 октября, 18:58
Главные новости
Российские конькобежки прилетели в США для участия в Кубке мира
вчера, 13:11
CAS отклонил апелляцию конькобежки Качановой на невыдачу нейтрального статуса
31 октября, 15:38
Светлана Журова: «Если количество наших допущенных спортсменов не изменится, тогда правильно не показывать Олимпиаду в стране»
29 октября, 13:06
Журова об идее альтернативной Олимпиады: «Пусть это будет называться как-то иначе. Мы должны свое развивать, а не делать что-то в пику остальному миру»
27 октября, 10:54
Гуляев о въезде российских шорт-трекистов в Польшу: «Попросили письмо поддержки в ISU. Надеюсь, ничего экстраординарного не произойдет»
23 октября, 12:26
Николай Гуляев: «Общаемся с международной федерацией. Еще ни разу не было случая, чтобы президент ISU отказал мне в личной встрече»
20 октября, 21:37
Николай Гуляев: «Абсолютно уверен, что наших шорт-трекистов мы увидим в Милане. Они выступят достойно, пусть и под нейтральным флагом»
20 октября, 17:24
Николай Гуляев: «Лидеров российской команды в шорт-треке и коньках на отборе к Олимпиаде не будет. Это реалии сегодняшнего дня, мы их приняли»
20 октября, 16:58
«Важен сам факт возвращения, а по результату ждать чего‑то было бы сложно». Гуляев о российских шорт-трекистах в Мировом туре
20 октября, 12:02
Четыре российские конькобежки полетят в США и Канаду на первые этапы Кубка мира
20 октября, 11:50
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Журова: «Украина постарается убедить членов исполкома МОК не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России»
3 октября, 13:51
«МОК должны посмотреть, как делают их коллеги». Журова о восстановлении Паралимпийского комитета России
27 сентября, 09:30
Александра Саютина: «Сравнения с Костнер из-за высокого роста мне нравились. Круто, когда у тебя длинные ноги – элементы смотрятся иначе»
3 июня, 08:38
Светлана Журова: «Надеюсь, Ласицкене пойдет в такую деятельность, где ее знания и опыт можно будет передать коллегам и подрастающему поколению»
27 мая, 16:21
Захаров о бронзе Семируннего на ЧМ: «Вова молодец, показал очень достойный результат, рад за его достижения»
14 марта, 14:30
Журова о снятии санкций с Дегтярева: «Это хороший сигнал. Видимо, есть подвижки и надежды, что все будет решаться в пользу спортсменов»
14 марта, 12:54
«Немного разочаровала новость, что нас не допустили. Стараемся себя как‑то мотивировать». Конькобежка Саютина о международных стартах
12 октября 2024, 10:21
Результаты забега «Татнефть Альметьевский полумарафон» 2024
8 сентября 2024, 09:43
Союз конькобежцев России пока не рассматривал вопрос о карантине Семерикова, который намерен перейти в Узбекистан
22 мая 2024, 10:41
«Было бы здорово собрать лидеров шорт-трека, фигурного катания, конькобежного спорта и хоккея. Попробовать дорожку в 200 м». Елистратов о шоу-турнирах
11 января 2024, 18:54