Депутат Журова: «Когда мы вернемся на международные старты, Россию будут пытаться давить допингом, искать у нас что-то, чтобы снова отстранить»

Журова считает, что у российских спортсменов будут пытаться найти допинг.

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова призвала спортсменов повышать антидопинговую грамотность и быть аккуратными при приеме медицинских препаратов.

«Нашим спортсменам нужно быть максимально аккуратными при приеме различных препаратов. Когда мы полноценно вернемся на международные соревнования во всех видах спорта, Россию будут пытаться давить допингом, искать у нас что-то, чтобы снова отстранить. Нельзя давать лишних поводов придраться к нам.

Нашим спортсменам надо быть более ответственными, чтобы не было случаев приема запрещенных препаратов по случайности, когда не досмотрел состав препарата, не знал, что это допинг, или уж тем более случаев приема наркотиков. Нужно повышать антидопинговую грамотность, начиная с юных спортсменов. Родители вместе с детьми должны зубрить антидопинговые правила», – сказала Журова.

