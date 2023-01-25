Светлана Журова: «МОК хочет заставить общество засомневаться: «А что не так с этим спортсменом? Он не патриот? Если его допустили, значит, он не поддерживает СВО»

Теги Светлана Журова МОК Олимпийская сборная России Матч ТВ Коньки/шорт-трек

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям. 

Одно из условий допуска – не выступать против миротворческой миссии МОК.

«Такими предложениями они хотят заставить общество засомневаться: «А что не так с этим спортсменом? Он что, не патриот?»

Если его МОК допустил, значит, есть информация, что он не поддерживает СВО. В таком случае будет серьезный раскол в обществе», – считает Журова. 

МОК рассмотрит допуск российских атлетов к международным соревнованиям. Одно из условий – не поддерживать боевые действия

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121 комментарий

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artpal
Ответ Павел Светлов
Да, меня тоже поразила эта словесная конструкция! Наверное, что-то из мира платоновских идей, хотя эта артпалка вряд ли "Федр" и "Менон" читала.
О, очередной культурный либерал, который кичится своей образованностью, и уничижительно коверкает ники других пользователей.
Что ж у вашего отродья (отребья) такое презрение и ненависть к оппонентам? Чуете, что за вами следующими придут, когда с украинцами закончат?
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Вечно в бане
Ответ artpal
1. Уничтожение русской культуры на Донбассе - это был первый шаг, который тем не менее показал отношение т.н. "европейского сообщества" к этническим русским - украинской стороне позволялось все что угодно, на любые преступления ВСУ в отношении мирного населения закрывались глаза. Если это не остановить, то дальше Уркаина пойдет на Кубань, на Дон и т.д. Будут навязывать свой язык и культутру. Потом еще дальше и т.д. 2. Полностью лишит их подпитки и координации. Разгром головной силы обрезает диверсионную сеть, хотя, конечно, какие-то элементы останутся и после этого, но бороться с ними станет значительно легче 3. 0, но начался новый этап противостояния, где украинцы показывают, что им плевать, где убивать мирное русское население 4. Какая-то часть Украины, безусловно, сохранится в качестве формально независимой, именно она и станет буфером между Россией и Европой
1. «Украина пойдет на Кубань, на Дон»
Войной пойдёт? На ядерную державу? На ее территорию прямо полезет? Ты можешь складывать в предложения больше пяти слов, значит ты не можешь в это верить. А как ты иначе представляешь себе некое насильственное навязывание украинского языка и культуры на территории другой страны?
2. Про партизан слышал что-нибудь? Ты серьезно считаешь, что после того, что происходит последний год, если победить Украину и посадить в Киеве какого-нибудь Медведчука, все закончится?
3. Подскажи пожалуйста, а с чего начался этот новый этап противостояния?
4. Понятно. Ну тут хоть честно, без этих вот соплей про защиту русской культуры. «Формально независимый буфер». В принципе, четвёртым пунктом ты ответил на все мои вопросы разом.
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GibsonFlyingV
Ответ Cruel Snake
А почему нужно это поддерживать? Обязанность какая-то? Кого-то спросили перед тем как это начать? Такое ощущение, что мы у него квартиру снимаем, а он хозяин. Говори то что ему надо, делай, что ему надо... Что-то не нравится, вали отсюда! До чего ### довели
Если вы еще не поняли,это было не им одним спланировано,а всеми сторонами.
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Джанлука Нальюка
Ответ Земля нога пуховик
Если ты желаешь стране только лучшего и переживаешь за своих граждан, близких и, в конечном счете, себя, то не поддерживать СВО это плохо и преступно
Ботяра свеженький
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фанат Ска хабаровска
Ответ Вечно в бане
Оскар, добрый вечер! Приятно встретить вас на спортсе.
Для вас, все люди поддерживающие СВО это один и тот же человек?
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artpal
Ответ Вечно в бане
Если русских там давно нет, то кого мы защищаем? Или нет русских за пределами Донецка-Луганска? А те, кто после 2014 года уехали из Донецка-Луганска, враз перестали быть русскими? Мужик, ну скажи ты уже прямо: «мы хотим забрать кусок Украины, и любой, кто против - наш враг». А не вот это «тут русский, а тут уже не русский».
В ВСУ их нет
Ты же про ВСУ именно говорил, а не про Украину
В Украине до сих пор есть, конечно же, хотя и многие были вынуждены покинуть свои дома из-за притеснений.
И да, мы защищаем не только русских, но и представителей многих других наций, которые не хотят жить в нацисткой Украине
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artpal
Ответ Вечно в бане
Окей, не буду сейчас спорить с формулировками, пройдусь конкретно по тому, что ты написал. 1. Как уничтожение русского языка и культуры на отдельной территории (тот же Харьков до войны никто не «геноцидил» и спокойно там все на русском говорили) угрожает всей русской цивилизации в целом? Она только на Донбассе осталась? 2. Как капитуляция украинской армии пресечет деятельность «украинских агентов»? 3. Сколько было обстрелов Белгорода до 24 февраля? 4. У Польши общая граница с Украиной. После нашей победы они начнут дестабилизировать «денацифицированную» Украину? Будем сами ее использовать как прокси-прокладку? Тогда чем это будет отличаться от того, что есть сейчас?
1. Уничтожение русской культуры на Донбассе - это был первый шаг, который тем не менее показал отношение т.н. "европейского сообщества" к этническим русским - украинской стороне позволялось все что угодно, на любые преступления ВСУ в отношении мирного населения закрывались глаза. Если это не остановить, то дальше Уркаина пойдет на Кубань, на Дон и т.д. Будут навязывать свой язык и культутру. Потом еще дальше и т.д.
2. Полностью лишит их подпитки и координации. Разгром головной силы обрезает диверсионную сеть, хотя, конечно, какие-то элементы останутся и после этого, но бороться с ними станет значительно легче
3. 0, но начался новый этап противостояния, где украинцы показывают, что им плевать, где убивать мирное русское население
4. Какая-то часть Украины, безусловно, сохранится в качестве формально независимой, именно она и станет буфером между Россией и Европой
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Gregari
У меня вопрос к Журовой: большевики были патриотами или Ленин, Сталин и прочие были предалями, а антифашисты и комунисты в капиталистических странах кто?
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Вечно в бане
Ответ фанат Ска хабаровска
Пойду, когда придёт повестка. Убегать и скрываться точно не буду
Оскар, добрый вечер! Приятно встретить вас на спортсе.
+2
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Лопушок
Патриотизм это вроде любовь к своей стране, когда ты хочешь процветания, развития.
В чем патриотизм конкретно Журовой. Путина?
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Вечно в бане
Ответ artpal
Русских там уже давно нет, вернее они таковыми себя уже очень давно не считают, и да - это результат геноцида
Если русских там давно нет, то кого мы защищаем?
Или нет русских за пределами Донецка-Луганска? А те, кто после 2014 года уехали из Донецка-Луганска, враз перестали быть русскими?

Мужик, ну скажи ты уже прямо: «мы хотим забрать кусок Украины, и любой, кто против - наш враг». А не вот это «тут русский, а тут уже не русский».
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фанат Ска хабаровска
Ответ Nuts
а вот людей с такой риторикой могу спросить только одно, а почему не на фронте? Или 100 000 мужчин, но только не ты, так точнее будет сказать?
Пойду, когда придёт повестка. Убегать и скрываться точно не буду
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Земля нога пуховик
Ответ нимофобия
Ты о чём?Вообще не понял.Я тебе про то, что всё здесь сыты.И да, ещё в Баварии от переизбытка молоко в землю выливают.Я сам видел это варварство
Верим? Верим
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Вечно в бане
Ответ Strepto
Что то много ципсошников тут топчется...
> Дата регистрации: 25 января.
> Говорит, что все, кто не поддерживают СВО - ципсошники.
> Занавес.
+1
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papadok
Ну вот, даже до Журовой в первом чтении дошло в деталях, что это не наш вариант. После всех комментариев, которые выдадут к этому решению политики, спортивные функционеры, согласится только самоубийца.
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artpal
Ответ pyatachyok
Чего?! Двадцать лет геноцида — и никакого результата?! И те же русские с Украины прекрасно служат в ВСУ, защищая тех, кто якобы их геноцидил? Это ты силен!
Русских там уже давно нет, вернее они таковыми себя уже очень давно не считают, и да - это результат геноцида
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Strepto
Ответ Football is coming home
Среди нормальных русских с 23 парами хромосом
Что то много ципсошников тут топчется...
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нимофобия
Ответ Football is coming home
Жаль этого "добряка", конечно. У него есть, а он не в курсе😏
Ахаааааа👍🏻👏🏻
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Strepto
Ответ Nuts
Слово то как заездили, "патриоты" Считаю себя настоящим патриотом России, за страну не только очень остро переживаю, но и делаю (10 лет работаю в социальном бизнесе) и уверен, что немедленное прекращение т.н. СВО будет наилучшим решение для блага родины. А вы, Светлана, прихлебатель на побегушках у настоящих врагов страны. Точка.
Очередной «я россиянин»...
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нимофобия
Ответ Земля нога пуховик
У нас в Германии) Кстати, Германия импортирует 4к тон пшена, 5ая в европе))) Не нужен нам ваш хлеб)))
Ты о чём?Вообще не понял.Я тебе про то, что всё здесь сыты.И да, ещё в Баварии от переизбытка молоко в землю выливают.Я сам видел это варварство
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Football is coming home
Ответ нимофобия
Он не в курсе про лишнюю, тупо не в курсе🤣
Жаль этого "добряка", конечно. У него есть, а он не в курсе😏
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Земля нога пуховик
Ответ нимофобия
Что ты несёшь?Какой хлеб?Швейцария? Ты серьезно?Какойто бред скабеевой🙈 Запомни навсегда.В таких странах Европы не бывает голодных.У нас в Германии если нет денег на еду любой может получить абсолютно нормальные продукты бесплатно.
У нас в Германии)
Кстати, Германия импортирует 4к тон пшена, 5ая в европе)))
Не нужен нам ваш хлеб)))
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нимофобия
Ответ Земля нога пуховик
Что будет с жителями Швейцарии и США без айфонов? Ничего Что будет с ними без хлеба дома?)))) Они все лето истерили по поводу зернового коридора, расскажи мне про еду ещё что-то))) И да, при Гитлере в Германии улчшилась жизнь, безработица исчезла, зарплаты увеличились Все это благодаря пузырю, но факт остаётся фактом
Что ты несёшь?Какой хлеб?Швейцария?
Ты серьезно?Какойто бред скабеевой🙈
Запомни навсегда.В таких странах Европы не бывает голодных.У нас в Германии если нет денег на еду любой может получить абсолютно нормальные продукты бесплатно.
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Земля нога пуховик
Ответ pyatachyok
Чего?! Двадцать лет геноцида — и никакого результата?! И те же русские с Украины прекрасно служат в ВСУ, защищая тех, кто якобы их геноцидил? Это ты силен!
Че за русские в ВСУ?
Ты про тех, кто даже мову свою не знает, но носит кресты?))
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pyatachyok
Ответ artpal
1. Систематический геноцид русского населения, уничтожение языка и культуры, ущемление в правах русскоязычного населения Украины. Не говоря уже о множестве украинских агентов, которые занимаются подрывной диверсионной деятельностью. Да что там говорить, любой обстрел Белгорода - это дестабилизация общества 2. Прибалтика уже сделана таковой, но там намного меньше населения, до последнего литовца долго не повоюешь. Что же касается Польши - для начала нужна общая граница, ну и конечно, нет такой ментальной и культурной близости, это совсем другая страна
Чего?! Двадцать лет геноцида — и никакого результата?! И те же русские с Украины прекрасно служат в ВСУ, защищая тех, кто якобы их геноцидил? Это ты силен!
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