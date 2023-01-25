Светлана Журова: «МОК хочет заставить общество засомневаться: «А что не так с этим спортсменом? Он не патриот? Если его допустили, значит, он не поддерживает СВО»
Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.
Одно из условий допуска – не выступать против миротворческой миссии МОК.
«Такими предложениями они хотят заставить общество засомневаться: «А что не так с этим спортсменом? Он что, не патриот?»
Если его МОК допустил, значит, есть информация, что он не поддерживает СВО. В таком случае будет серьезный раскол в обществе», – считает Журова.
МОК рассмотрит допуск российских атлетов к международным соревнованиям. Одно из условий – не поддерживать боевые действия
Что ж у вашего отродья (отребья) такое презрение и ненависть к оппонентам? Чуете, что за вами следующими придут, когда с украинцами закончат?
Войной пойдёт? На ядерную державу? На ее территорию прямо полезет? Ты можешь складывать в предложения больше пяти слов, значит ты не можешь в это верить. А как ты иначе представляешь себе некое насильственное навязывание украинского языка и культуры на территории другой страны?
2. Про партизан слышал что-нибудь? Ты серьезно считаешь, что после того, что происходит последний год, если победить Украину и посадить в Киеве какого-нибудь Медведчука, все закончится?
3. Подскажи пожалуйста, а с чего начался этот новый этап противостояния?
4. Понятно. Ну тут хоть честно, без этих вот соплей про защиту русской культуры. «Формально независимый буфер». В принципе, четвёртым пунктом ты ответил на все мои вопросы разом.
Ты же про ВСУ именно говорил, а не про Украину
В Украине до сих пор есть, конечно же, хотя и многие были вынуждены покинуть свои дома из-за притеснений.
И да, мы защищаем не только русских, но и представителей многих других наций, которые не хотят жить в нацисткой Украине
2. Полностью лишит их подпитки и координации. Разгром головной силы обрезает диверсионную сеть, хотя, конечно, какие-то элементы останутся и после этого, но бороться с ними станет значительно легче
3. 0, но начался новый этап противостояния, где украинцы показывают, что им плевать, где убивать мирное русское население
4. Какая-то часть Украины, безусловно, сохранится в качестве формально независимой, именно она и станет буфером между Россией и Европой
В чем патриотизм конкретно Журовой. Путина?
Или нет русских за пределами Донецка-Луганска? А те, кто после 2014 года уехали из Донецка-Луганска, враз перестали быть русскими?
Мужик, ну скажи ты уже прямо: «мы хотим забрать кусок Украины, и любой, кто против - наш враг». А не вот это «тут русский, а тут уже не русский».
> Говорит, что все, кто не поддерживают СВО - ципсошники.
> Занавес.
Кстати, Германия импортирует 4к тон пшена, 5ая в европе)))
Не нужен нам ваш хлеб)))
Ты серьезно?Какойто бред скабеевой🙈
Запомни навсегда.В таких странах Европы не бывает голодных.У нас в Германии если нет денег на еду любой может получить абсолютно нормальные продукты бесплатно.
Ты про тех, кто даже мову свою не знает, но носит кресты?))