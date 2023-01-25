Светлана Журова: «МОК хочет заставить общество засомневаться: «А что не так с этим спортсменом? Он не патриот? Если его допустили, значит, он не поддерживает СВО»

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

Одно из условий допуска – не выступать против миротворческой миссии МОК.

«Такими предложениями они хотят заставить общество засомневаться: «А что не так с этим спортсменом? Он что, не патриот?»

Если его МОК допустил, значит, есть информация, что он не поддерживает СВО. В таком случае будет серьезный раскол в обществе», – считает Журова.

МОК рассмотрит допуск российских атлетов к международным соревнованиям. Одно из условий – не поддерживать боевые действия