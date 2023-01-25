Журова о заявлении МОК: «Наших ребят просто вынуждают отказываться от страны. Но может быть, таких спортсменов у нас не будет»

Теги Светлана Журова МОК Олимпийская сборная России Биатлон

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям. 

Одно из условий допуска – не выступать против миротворческой миссии МОК.

«Очень странная ситуация получается, ведь были же какие-то действующие спортсмены, которые так или иначе принимали участие (в поддержке СВО). Всех же пригласить на такие мероприятия невозможно, поэтому, получается, те ребята, которые оказались там, по мнению МОК допущены не будут.

А которые не оказались там, они поедут. Специально делается раскол, чтобы даже внутри команд у спортсменов было не понимание.

Ребят просто вынуждают отказываться от страны таким образом. Не знаю, они письменное заявление будут с них требовать? Я давно думала, что так сделают.

Если присягнешь нам, скажешь, что нужно, то будешь выступать, в ином случае не будешь на международных соревнованиях. Удивительно, что они только сейчас это предложили. Но может быть, таких спортсменов у нас не будет, я верю в наших ребят», – сказала Журова. 

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90 комментариев

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Viks
Ваших ребят никто не вынуждает - они поступят по велению и хотению чиновников. Спортсмены - полностью зависимы от государства, как бюджетники, которых власть сгоняет на свои мероприятия.
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Bobby Clarke
Подавляющему числу спортсменов,которые развращены двойными,а то и тройными окладами (погоны+региональные), вообще до лампочки эти олимпиады. Лишь бы на карточку вовремя приходило. А настоящих мотивированных,увы,маловато.
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Владислав Новиков
Ответ Алина Бель
А от вас и подобных где спрятаться?
что мешает таким как ты уехать в Казахстан или Грузию?
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Irina Kistler
Ответ Алина Бель
А от вас и подобных где спрятаться?
На сайте, под ником )))
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Владислав Новиков
Ответ Мар-ина
Вынуждают отказаться от страны? Т. е. вы хотите сказать, что если они выскажутся о том что не одобряют СВО, то будут лишены гражданства и депортированы за пределы страны?
Так и должно быть. России не нужны предатели, которые при малейших трудностях переходят на сторону врагов. Отказ от поддержки СВО - это поддержка агрессии украины и запада против России
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Viks
Мнение спортсменов никого не интересует - за них всё решат полковники поздняковы и их верние кураторы.
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Irina Kistler
Ответ peantros1963
Как прикрытье, используем павших? ЗЫ, Автору этой строчки сегодня бы исполнилось 85.
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Владислав Новиков
Да очень просто можно сделать: либо спортсмен публично поддерживает СВО, либо лишается не только поддержки государства, всех наград, но и гражданства России и всего имущества, что у него тут есть
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Maturmalai
Ответ Савосмна Лидия
Пускай откажутся от государства поддержки и пускай готовятся за свои деньги
Резонно
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alklimov2018
"Он не виноват. Его вынудили стать полицаем... "
И, пожалуйста, не смешивайте страну с правительством - это разные вещи.
+3
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заляпут
Наших не от страны отказаться принуждают, разделяй страну и президента, это не одно целое
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Angelgirl
Ответ starichok77
Родина и власть? одно и тоже, или ...
Человек с фамилией Володин, который делает вид что трудится во благо России в думе, говорит что одно и тоже.
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Савосмна Лидия
Пускай откажутся от государства поддержки и пускай готовятся за свои деньги
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sergey-ld
Ответ Белые штаны Хави
Сама бы первая убежала, если бы была сейчас действующей спортсменкой
Так и бегите! – вы кто? – если, например, бухгалтер, то прямо могу сказать, что мне в моей стране, такие бухгалтера с потенцией к бегству, – не нужны. Вам билет купить на самолёт или "философским пароходом" поплывёте?
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Angelgirl
Ответ Irina Kistler
А я бы хотела от вас и таких как вы отказаться, мне Баху написать?
Вы главное пишите! Вы такая умная!
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МТБ
Отказ от Путина и войны, это не отказ от страны, а её поддержка
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peantros1963
Ответ Irina Kistler
Ну хлеб и без них выпекается...они забыли, что их деды войну выиграли, у меня 2 деда погибли: в Крыму и Эстонии за то, чтобы их внуки памятники им сносили?
Как прикрытье, используем павших?
ЗЫ, Автору этой строчки сегодня бы исполнилось 85.
0
-1
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vatto
ты не дай им опять закатать рукава....
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Defender64
Одно дело не поддерживать публично так называемую СВО, можно просто молчать, отказываться от комментариев - я думаю, большая часть отнесётся с пониманием.
Другое дело - если будет условие, мол, выступать с осуждением или ещё что-то подобное.
Надо смотреть. Ясное дело, что с чего-то возвращение надо начинать.
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peantros1963
Не от страны, Света, а от государства.
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dimitrii36
Ответ Павел Светлов
а в России те, кто убежал, востребованы были как люди?
да уж по парадным и подъездам оных никто не грабил, да и серые схемы заработка никто не отнимал...
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Sova.BB
Если предложение МОК реализуется, вся олимпийская сборная России, вернувшись с олимпиады, по действующим законам, будет посажена за «дискредитацию армии». Вот это я понимаю много ходов очка. Интересно, это тоже в плане «спецоперации» закладывалось?
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-1
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Алина Бель
Ответ Irina Kistler
А я бы хотела от вас и таких как вы отказаться, мне Баху написать?
А от вас и подобных где спрятаться?
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Sutekh Hexen
Ответ паби
В Пхёнчхане,наши спортсмены выступали под нейтральным флагом , кроме того МОК отстранил множество российских сильнейших спортсменов от участия ,без видимых на то причин,на Олимпиадах в Токио и Пекине, россияне выступали только в нейтральном статусе, без флага и гимна. Так зачем сейчас то говорить о том , что среди российских спортсменов специально делается раскол, почему ранее согласные со всем были :и без гимна, и без флага.И тем более приводить домыслы о каком то заявлении и присяге .А ,вот,Своими словами Журова уже делает раскол, деля спортсменов на тех, кто так или иначе принимали участие (в поддержке СВО) и кто не принимал.Вы что там учёт ведёте сами то? А ,уж, слова, что ребят вынуждают отказаться от страны,вообще ни в какие рамки не укладываются, только можно охарактеризовать, как бредовость мыслей самой Журовой.
Здесь немножко другая ситуация, всё же. Там речь шла про допинг (или подозрения на него), здесь же - чистая политика, в которой погрязла МОК.
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Irina Kistler
Ответ Павел Светлов
а в России те, кто убежал, востребованы были как люди?
Ну хлеб и без них выпекается...они забыли, что их деды войну выиграли, у меня 2 деда погибли: в Крыму и Эстонии за то, чтобы их внуки памятники им сносили?
+2
0
+2
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