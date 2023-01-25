Журова о заявлении МОК: «Наших ребят просто вынуждают отказываться от страны. Но может быть, таких спортсменов у нас не будет»

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

Одно из условий допуска – не выступать против миротворческой миссии МОК.

«Очень странная ситуация получается, ведь были же какие-то действующие спортсмены, которые так или иначе принимали участие (в поддержке СВО). Всех же пригласить на такие мероприятия невозможно, поэтому, получается, те ребята, которые оказались там, по мнению МОК допущены не будут.

А которые не оказались там, они поедут. Специально делается раскол, чтобы даже внутри команд у спортсменов было не понимание.

Ребят просто вынуждают отказываться от страны таким образом. Не знаю, они письменное заявление будут с них требовать? Я давно думала, что так сделают.

Если присягнешь нам, скажешь, что нужно, то будешь выступать, в ином случае не будешь на международных соревнованиях. Удивительно, что они только сейчас это предложили. Но может быть, таких спортсменов у нас не будет, я верю в наших ребят», – сказала Журова.