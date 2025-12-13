10

Конькобежка Коржова квалифицировалась на Олимпиаду на дистанции 3000 м

Россиянка Коржова квалифицировалась на Олимпиаду-2026 на дистанции 3000 м.

Российская конькобежка Ксения Коржова квалифицировалась на Олимпийские игры в Милане на дистанции 3000 метров. 

По итогам четырех этапов Кубка мира Коржова заняла 17-е место в рейтинге на длинных дистанциях, в котором суммировались результаты на 3000 и 5000 метров. Россиянка, выступающая в нейтральном статусе, была допущена только к дистанции 3000 м. 

Так как Коржова могла стартовать только на одной дистанции, она отбиралась по результату, а не по рейтингу.

