Журова о призыве НОК США допустить россиян к Олимпиаде: «Если бы это сказал Байден, я бы, наверное, удивилась»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала призыв главы Олимпийского комитета США Сюзанны Лайонс допустить российских спортсменов к Играм-2024 в Париже.

«Ничего удивительного в этом высказывании нет, если бы это сказал Байден, я бы, наверное, уже удивилась. Национальные олимпийские комитеты – это независимые организации, которые стараются придерживаться спортивных принципов, а политики здесь уже играют свою роль.

Если появятся дополнительные условия для наших спортсменов, это вдвойне изуверство. Если мы подходим разумно, то мы понимаем, что надо проходить квалификационные соревнования, представители игровых видов спорта могут пропустить Олимпиаду. Думаю, как раз теннис задал правильную позицию, когда мы говорим про спорт, а не про политику.

Но надо понимать, что голосуют члены Международного олимпийского комитета, которые представляют свои страны, а у этих стран есть политики, которые могут им сказать, как голосовать», – сказала Журова.

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