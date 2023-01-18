Генпродюсер «Матч ТВ»: «Мы находимся в контакте с МОК, надеемся на подтверждение участия российских спортсменов в Играх и их показ в России»

Теги телевидение МОК Олимпийская сборная России Лос-Анджелес-2028 Олимпиада-2026 Александр Тащин Матч ТВ Биатлон

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин прокомментировал новость о том, что Россия не получила право на вещание Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что все медиаправа в Европе на трансляцию Олимпиад переданы Европейскому вещательному союзу (EBU) и Warner Bros. Discovery (WBD). В список стран, где покажут Игры, не попали Россия и Беларусь.

«На данный момент мы не можем со своей стороны говорить о показе или не показе Игр на «Матче» или в целом на российском телевидении. Весной прошлого года МОК принял решение исключить территории России и Беларуси из тендера на показ Игр 2026 и 2028 годов.

Мы находимся в контакте с представителями МОК, надеемся на подтверждение участия российских спортсменов в Играх и показ Олимпийских игр в России», – сказал Тащин.

Россия не получила права на показ Олимпиад с 2026-го по 2032-й. Объясняем, стоит ли переживать

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9 комментариев

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Mira Val
МОК и Матч встречаются?🥴
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IrbIS
надеяться ты можешь на что угодно, но игры в лучшем случает посмотрите по тв - если вам разрешат
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Пользователь Гугла
Мы в контакте, мы говорим, мы надеемся, уже сколько чиновников повторили эти слова
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Velirpa
"Голодные игры" близко.
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Minuvert
В camrip’е посмотрим, с китайскими субтитрами
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garovatat
Ответ Дружба11
пустопорожние прогоны в никуда
Точно) вот только хотела сказать. Такое же понтовое "ни о чем" как и у манагера газпроммедиа.
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Додик Аксель
С такими специалистами и переговорщиками мы долго будем в контакте без положительного итога для нас.
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Спорт_в_массы
кроме Олимпиад раз в 4 года больше нечего показывать штоле?
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Дружба11
пустопорожние прогоны в никуда
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