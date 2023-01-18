Генпродюсер «Матч ТВ»: «Мы находимся в контакте с МОК, надеемся на подтверждение участия российских спортсменов в Играх и их показ в России»
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин прокомментировал новость о том, что Россия не получила право на вещание Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что все медиаправа в Европе на трансляцию Олимпиад переданы Европейскому вещательному союзу (EBU) и Warner Bros. Discovery (WBD). В список стран, где покажут Игры, не попали Россия и Беларусь.
«На данный момент мы не можем со своей стороны говорить о показе или не показе Игр на «Матче» или в целом на российском телевидении. Весной прошлого года МОК принял решение исключить территории России и Беларуси из тендера на показ Игр 2026 и 2028 годов.
Мы находимся в контакте с представителями МОК, надеемся на подтверждение участия российских спортсменов в Играх и показ Олимпийских игр в России», – сказал Тащин.
Россия не получила права на показ Олимпиад с 2026-го по 2032-й. Объясняем, стоит ли переживать
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