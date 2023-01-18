Генпродюсер «Матч ТВ»: «Мы находимся в контакте с МОК, надеемся на подтверждение участия российских спортсменов в Играх и их показ в России»

Генеральный продюсер « » прокомментировал новость о том, что Россия не получила право на вещание Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что все медиаправа в Европе на трансляцию Олимпиад переданы Европейскому вещательному союзу (EBU) и Warner Bros. Discovery (WBD). В список стран, где покажут Игры, не попали Россия и Беларусь.

«На данный момент мы не можем со своей стороны говорить о показе или не показе Игр на «Матче» или в целом на российском телевидении. Весной прошлого года МОК принял решение исключить территории России и Беларуси из тендера на показ Игр 2026 и 2028 годов.

Мы находимся в контакте с представителями , надеемся на подтверждение участия российских спортсменов в Играх и показ Олимпийских игр в России», – сказал Тащин.

Россия не получила права на показ Олимпиад с 2026-го по 2032-й. Объясняем, стоит ли переживать