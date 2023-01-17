Россия не получила право на вещание Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год

Теги телевидение МОК Томас Бах Лос-Анджелес-2028 Олимпиада-2026 Олимпиада-2030 Олимпиада-2032 Биатлон

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что все медиаправа в Европе на трансляцию Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год переданы Европейскому вещательному союзу (EBU) и Warner Bros. Discovery (WBD).

EBU и WBD покажут зимние Олимпийские игры 2026 и 2030 года и летние Игры 2028 и 2032 года, а также юношеские Олимпийские игры на 49 территориях Европы. В этот список не попали Россия и Беларусь.

«Мы рады, что достигли долгосрочного соглашения с двумя ведущими мировыми медиакомпаниями. EBU и его члены обеспечивают непревзойденный опыт в области вещания и охват по всей Европе, а Warner Bros. Discovery представляет одну из крупнейших в мире медиа и развлекательных компаний во всех жанрах и на всех платформах.

Это демонстрирует постоянную привлекательность Олимпийских игр в Европе. Поскольку МОК перераспределяет 90% получаемых им доходов, это долгосрочное соглашение также обеспечивает финансовую стабильность спортивному движению и поддерживает самих спортсменов», – отметил глава МОК Томас Бах.

Россию убрали из распределения телеправ на две Олимпиады. Это значит, мы их не увидим?

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32 комментария

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гилберт
Ответ DrDro
Ну всё. Теперь в ленте будет куча новостей от наших рупоров, что нам "ихние игры на..ой не нужны и вообще никто их смотреть без России не будет".
От наших рэперов.
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Григорий Уорлок
Ответ sintenced
Ну и не нужон он нам, ентот ваш спорт! Будем танковый биатлон смотреть и скоростной крестный ход!
Полегчало?
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supepper
Ответ Samburskiy
Все верно говоришь. Тратить деньги на толкателей ядрышек и начистителей льда перед камешками глупо и нецелесообразно.
Помимо полировщиков льда для камешек есть и другие более понятные всем виды спорта. А так да, на кёрлинг как на полноценный вид спорта без улыбки смотреть сложно.
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Russ Ivan
Для страны экономия, для своих пиратов заработок, для МОК упущенная прибыль...
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Мишаня Кашников
Ответ Forza
Не думал, что это скажу, но это даже лучше. Вот реально пираты научились показывать спорт лучше чем наши "профессиональные" телевизионщики. Я помни летнюю олимпиаду( зимнюю не смотрел просто) и какая же боль была сначала просто найти нужные тебе трансляции среди всех этих бесконечных каналов, потом продираться через кучу загрузок, подгрузок, рекламы, чтобы включить уже на последних минутах трансляцию, где какой то странный мужик басовитым голосом орет РОССИЯ, РОССИЯ, РОССИЯ, в виде спорта, где российских спортсменов вообще и нет даже. Уверен, ребята из sportcast, 36studio и т.д справятся лучше.
На спортбоксе что-бы повтор гола посмотреть, надо семь кругов ада пройти
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Samburskiy
Ответ supepper
А на кой россиянам олимпийские игры? Россиянам самое главное сохранить традиционные ценности. А традиционные ценности, за которые Россия воюет со всем коллективным западом, не подразумевают никаких олимпийских игр
Все верно говоришь. Тратить деньги на толкателей ядрышек и начистителей льда перед камешками глупо и нецелесообразно.
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Рагнар Лодброк
Ответ Алекс Ну
А кому нужны эти трансляции, если там не будет нашей сборной? Если нас не допустят, то эти ОИ и так никто смотреть не станет. Так что: "баба с возу, кобыле легче".
Не надо тут за всех говорить
+2
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goshforever
Прямо снизу новости ссылка на материал из "Разделки", который говорит о том, что эта новость для России фактически ничего не значит.
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supepper
Ответ DrDro
Ну всё. Теперь в ленте будет куча новостей от наших рупоров, что нам "ихние игры на..ой не нужны и вообще никто их смотреть без России не будет".
на ветке уже есть такие комменты, что без России смотреть не будем ))
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кракадил
Ответ Forza
Не думал, что это скажу, но это даже лучше. Вот реально пираты научились показывать спорт лучше чем наши "профессиональные" телевизионщики. Я помни летнюю олимпиаду( зимнюю не смотрел просто) и какая же боль была сначала просто найти нужные тебе трансляции среди всех этих бесконечных каналов, потом продираться через кучу загрузок, подгрузок, рекламы, чтобы включить уже на последних минутах трансляцию, где какой то странный мужик басовитым голосом орет РОССИЯ, РОССИЯ, РОССИЯ, в виде спорта, где российских спортсменов вообще и нет даже. Уверен, ребята из sportcast, 36studio и т.д справятся лучше.
что за бред? зимние показывали первый и второй канал. у них на сайтах можно было любую трансляцию посмотреть.
+6
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+6
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Айвенго
Даешь альтернативную олимпиаду с Беларусью, Ираном и Северной Кореей. Олимпиада - это соревнование высокодуховных стран, а не этого вселенского мирового сброда, не доросли они еще в своих гейропах до этого. Как хорошо, что у нас есть великий Путин, что мы никогда не свалимся до этой мировой бездуховности! Мы попадем в рай, а они в ад. Надеюсь, Владимир Владимирович не покинет нас в 2024 г! Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России! Мы своих не бросаем! Победа будет за нами!
+6
-2
+4
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Евгений Цыбулин
Ответ aleshon
Бан нашего спорта будет до 2034 года включительно.
А восстановление спорта-еще дольше!Сейчас,более-менее талантливые,молодые спортсмены,будут менять гражданство,так,как перспектива всю карьеру выступать на "гран-при Калуга"(образно говоря)-не обрадует никого!
+2
-1
+1
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Алекс Ну
А кому нужны эти трансляции, если там не будет нашей сборной? Если нас не допустят, то эти ОИ и так никто смотреть не станет. Так что: "баба с возу, кобыле легче".
+3
-8
-5
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MAKSIMKA
Ответ SALMON
А как тогда смотреть(
Интернет в помощь. Там и сейчас биатлон с футболом все смотрят. Одно плохо, Губерниева там нет, а то совсем было бы весело. И без рекламы.
0
0
0
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krupin82
Как же мы без битвы трансгендеров и "астматиков"?
+3
-9
-6
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VintDV
Будем смотреть немного подругому:) Делов то...
Но если Наших не будет и не будет например НХЛ в Зимних, то вообще смотреть не будем. Зачем?!
+6
-3
+3
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revol83
Если наших туда не допустят тогда и хрен с ними.
+1
-3
-2
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Forza
Не думал, что это скажу, но это даже лучше. Вот реально пираты научились показывать спорт лучше чем наши "профессиональные" телевизионщики. Я помни летнюю олимпиаду( зимнюю не смотрел просто) и какая же боль была сначала просто найти нужные тебе трансляции среди всех этих бесконечных каналов, потом продираться через кучу загрузок, подгрузок, рекламы, чтобы включить уже на последних минутах трансляцию, где какой то странный мужик басовитым голосом орет РОССИЯ, РОССИЯ, РОССИЯ, в виде спорта, где российских спортсменов вообще и нет даже.

Уверен, ребята из sportcast, 36studio и т.д справятся лучше.
+30
-10
+20
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sintenced
Ответ supepper
будут всероссийские соревнования по лапте
Бери выше - мировые! Только бездуховных не пустим туда, пусть страдают без нашей лапты!
+4
-4
0
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Леди Брэкнелл
Возможно посмотрим как Азия, а не как Европа. Хотя без наших интереса особого не будет.
+4
-3
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Seventh
Пираты, на абордаж!!!
+12
-2
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supepper
Ответ sintenced
Ну и не нужон он нам, ентот ваш спорт! Будем танковый биатлон смотреть и скоростной крестный ход!
будут всероссийские соревнования по лапте
+8
-4
+4
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aleshon
Бан нашего спорта будет до 2034 года включительно.
+2
-3
-1
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DrDro
Ну всё.
Теперь в ленте будет куча новостей от наших рупоров, что нам "ихние игры на..ой не нужны и вообще никто их смотреть без России не будет".
+23
-8
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sintenced
Ну и не нужон он нам, ентот ваш спорт! Будем танковый биатлон смотреть и скоростной крестный ход!
+14
-7
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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