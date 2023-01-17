Россия не получила право на вещание Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что все медиаправа в Европе на трансляцию Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год переданы Европейскому вещательному союзу (EBU) и Warner Bros. Discovery (WBD).

EBU и WBD покажут зимние Олимпийские игры 2026 и 2030 года и летние Игры 2028 и 2032 года, а также юношеские Олимпийские игры на 49 территориях Европы. В этот список не попали Россия и Беларусь.

«Мы рады, что достигли долгосрочного соглашения с двумя ведущими мировыми медиакомпаниями. EBU и его члены обеспечивают непревзойденный опыт в области вещания и охват по всей Европе, а Warner Bros. Discovery представляет одну из крупнейших в мире медиа и развлекательных компаний во всех жанрах и на всех платформах.

Это демонстрирует постоянную привлекательность Олимпийских игр в Европе. Поскольку МОК перераспределяет 90% получаемых им доходов, это долгосрочное соглашение также обеспечивает финансовую стабильность спортивному движению и поддерживает самих спортсменов», – отметил глава МОК Томас Бах.

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