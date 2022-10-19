Елистратов о признании Хван Дэ Хона лучшим спортсменом Игр-2022: «По спортивному принципу Большунов заслуживает победы больше»

Олимпийский чемпион по шорт-треку высказался о том, что Ассоциация национальных олимпийских комитетов признала южнокорейского шорт‑трекиста Хван Дэ Хона лучшим спортсменом Олимпиады‑2022.

Хван Дэ Хон победил на дистанции 1500 м и завоевал серебро в эстафете.

«Поздравляю Хван Дэ Хона. Я бежал с ним 1500 м, он заслужил то золото.

У меня всего один вопрос и это вопрос, конечно же, не к нему, а к АНОК – по какому критерию выбирают лучшего спортсмена Олимпиады? Если по спортивному принципу, то есть , который заслуживает победы больше.

Получается, не так важно завоевать больше наград в разных дисциплинах? Тогда что важно? Мне интересно, я не понимаю», – сказал Елистратов.

Фристайлистка Гу Айлин и шорт‑трекист Хван Дэ Хон признаны лучшими спортсменами Олимпиады-2022