Елистратов о признании Хван Дэ Хона лучшим спортсменом Игр-2022: «По спортивному принципу Большунов заслуживает победы больше»
Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов высказался о том, что Ассоциация национальных олимпийских комитетов признала южнокорейского шорт‑трекиста Хван Дэ Хона лучшим спортсменом Олимпиады‑2022.
Хван Дэ Хон победил на дистанции 1500 м и завоевал серебро в эстафете.
«Поздравляю Хван Дэ Хона. Я бежал с ним 1500 м, он заслужил то золото.
У меня всего один вопрос и это вопрос, конечно же, не к нему, а к АНОК – по какому критерию выбирают лучшего спортсмена Олимпиады? Если по спортивному принципу, то есть Александр Большунов, который заслуживает победы больше.
Получается, не так важно завоевать больше наград в разных дисциплинах? Тогда что важно? Мне интересно, я не понимаю», – сказал Елистратов.
Фристайлистка Гу Айлин и шорт‑трекист Хван Дэ Хон признаны лучшими спортсменами Олимпиады-2022
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