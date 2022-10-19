Светлана Ишмуратова: «Обидно за Большунова, он лучший спортсмен. Стыдно за международных спортивных деятелей, что они пошли на поводу у политики»

Теги Светлана Ишмуратова лыжные гонки Олимпиада-2022 Александр Большунов Хван Дэ Хон Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) Биатлон

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова считает, что Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) должна была признать Александра Большунова лучшим спортсменом Олимпиады-2022.

Лучшим спортсменом Игр‑2022 был признан южнокорейский шорт-трекист Хван Дэ Хон. Он победил на дистанции 1500 м и завоевал серебро в эстафете.

«Мне очень обидно за Сашу Большунова. Я считаю, что он самый лучший спортсмен. Стыдно за международных спортивных деятелей, что они пошли на поводу у политики.

И при этом они кричат, что спорт вне политики. И получается так, что наш величайший спортсмен оказался без награды.

Я даже не знаю, как все они по окончании этой истории будут смотреть в глаза нашим спортсменам. Они же идут на поводу! Все все прекрасно понимают, но делают так, как им говорят из‑за океана», – сказала Ишмуратова. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные