Светлана Ишмуратова: «Обидно за Большунова, он лучший спортсмен. Стыдно за международных спортивных деятелей, что они пошли на поводу у политики»

Двукратная олимпийская чемпионка считает, что Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) должна была признать Александра Большунова лучшим спортсменом Олимпиады-2022.

Лучшим спортсменом Игр‑2022 был признан южнокорейский шорт-трекист Хван Дэ Хон. Он победил на дистанции 1500 м и завоевал серебро в эстафете.

«Мне очень обидно за Сашу Большунова. Я считаю, что он самый лучший спортсмен. Стыдно за международных спортивных деятелей, что они пошли на поводу у политики.

И при этом они кричат, что спорт вне политики. И получается так, что наш величайший спортсмен оказался без награды.

Я даже не знаю, как все они по окончании этой истории будут смотреть в глаза нашим спортсменам. Они же идут на поводу! Все все прекрасно понимают, но делают так, как им говорят из‑за океана», – сказала Ишмуратова.