Семен Елистратов: «Я бы с удовольствием принял участие в забеге вместе с Овечкиным, если он состоится. Может, у Саши сразу все получится»

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Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов сообщил, что поучаствовал бы в шоу-забеге вместе с хоккеистом Александром Овечкиным, если такой забег состоится.

«Я бы с удовольствием принял участие в этом забеге, если он состоится. Нужно посмотреть, как он будет стоять на коньках для шорт-трека, может, у Саши сразу все получится.

Мне кажется, Овечкин – это один из трех самых знаменитых спортсменов России, у него огромная база поклонников, если смогут организовать забег с его участием, безусловно, это привлечет внимание болельщиков к шорт-треку», – рассказал Елистратов.

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