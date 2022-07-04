Семен Елистратов: «Я бы с удовольствием принял участие в забеге вместе с Овечкиным, если он состоится. Может, у Саши сразу все получится»

Олимпийский чемпион по шорт-треку сообщил, что поучаствовал бы в шоу-забеге вместе с хоккеистом , если такой забег состоится.

«Я бы с удовольствием принял участие в этом забеге, если он состоится. Нужно посмотреть, как он будет стоять на коньках для шорт-трека, может, у Саши сразу все получится.

Мне кажется, Овечкин – это один из трех самых знаменитых спортсменов России, у него огромная база поклонников, если смогут организовать забег с его участием, безусловно, это привлечет внимание болельщиков к шорт-треку», – рассказал Елистратов.

Николай Гуляев: «Были мысли пригласить Овечкина в шорт-трек. Планировали показать наш спорт с другой стороны»