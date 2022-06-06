Семен Елистратов: «Слежу за конгрессом ISU. Надеюсь, у нас есть шанс на международные соревнования, мировая практика – это очень важно»

Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов выразил надежду, что на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) будет принято решение о допуске россиян до международных стартов.

Конгресс ISU проходит с 6 по 10 июня в Таиланде. Представителей России и Беларуси допустили до участия в мероприятии.

«Я последние два с половиной года тренировался по индивидуальному плану и до сих пор продолжаю по нему готовиться. Сейчас мы ждем от ISU решения – допустят нас до международных стартов или не допустят.

Уже от этого будем отталкиваться, где у нас будут сборы и первые соревнования. Конечно, я слежу за конгрессом ISU, надеюсь, у нас есть шанс на выступление на международных соревнованиях, мировая практика – это очень важно», – сказал Елистратов.

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