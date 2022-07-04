Николай Гуляев: «Были мысли пригласить Овечкина в шорт-трек. Планировали показать наш спорт с другой стороны»

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев сообщил, что хотел пригласить хоккеиста выступить в показательных соревнованиях по шорт-треку.

— Давайте раскроем секрет. Вы недавно виделись с Александром Овечкиным. Выступит ли он в шорт-треке? Хотя бы в показательных соревнованиях.

— У нас такие мысли были. Мы планировали показать шорт-трек с другой стороны — на стандартной «коробке» с защитой, возможно, не на профессиональных коньках.

— Пусть бегут в своих.

— Неважно. Главное, чтобы бежали в экипировке шорт-трека, как положено. Думаю, что многие наши выдающиеся хоккеисты, в том числе игроки из НХЛ, согласятся. Мы первое пробное мероприятие могли бы провести в ближайшее время, – сказал Гуляев.