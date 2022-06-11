Олимпийский чемпион в шорт-треке Семен Елистратов рассказал о подготовке к сезону на фоне отстранения россиян от международных стартов.

– Для нас очень важно соревноваться на международной арене, получать опыт международных соревнований. Пока у нас будут только внутрироссийские старты, как обещало Министерство спорта и Олимпийский комитет [России].

Уверен, Союз конькобежцев России (СКР) будет идти навстречу, чтобы заменить этот международный опыт. Как оно будет выглядеть по ходу сезона – увидим. Насколько долго будет действовать этот запрет, непонятно, наверное, никому. Мне кажется, нужно быть готовы ко всему. Важно, чтобы была соревновательная практика.

– Как готовитесь к сезону? Позволяете себе немного отдыха в нынешней ситуации?

– Я из таких людей, которые никогда не просят отдыха даже в самые тяжелые моменты. Как мужчина и глава семейства, прошу больше работы, прошу где-то там наверху больше сил, чтобы с этой работой справиться. Готовлюсь в штатном режиме.

В постолимпийский сезон, да еще в нынешней ситуации глупо готовиться целенаправленно к этапам Кубка мира, и то непонятно, будут они или нет. Но работа идет. У нас все так построено, что надо каждый год подтверждать свой статус, бежать быстро, иначе лишусь зарплаты, – сказал Елистратов.