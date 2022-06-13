Елистратов о повышении возрастного ценза: «На шорт-треке это не отразится. Здесь участие таких молодых спортсменов – единичные случаи»

Теги ISU шорт-трек сборная России (шорт-трек) Семен Елистратов Коньки/шорт-трек

Олимпийский чемпион Семен Елистратов считает, что решение конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) о повышении минимального возраста для участия во взрослых соревнованиях не отразится на шорт-треке. 

На конгрессе ISU в июне было принято решение поднять возрастной ценз до 17 лет. 

«Не думаю, что на шорт-треке это отразится. Я в своих первых Олимпийских играх участвовал, когда мне было почти 20 лет, и я там был далеко за двадцаткой.

Первый раз я себя реализовал в 23 года, мы стали олимпийскими чемпионами в Сочи в эстафете. Только Соня Просвирнова участвовала в Олимпийских играх в Сочи, когда ей было 16 лет, но участвовать и претендовать на медали – разные вещи. 

В шорт-треке участие таких молодых спортсменов – совсем единичные случаи», – сказал Елистратов. 

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