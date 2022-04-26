Семен Елистратов: «Очень счастлив и горд оказаться в Кремле. Не каждый год такая возможность предоставляется»

Олимпийский чемпион по шорт-треку поделился впечатлениями от посещения Кремля.

— Я очень счастлив и горд сегодня оказаться здесь в Кремле. Не каждый год такая возможность предоставляется — побывать в Кремле для вручения государственных наград.

Раз в четыре года у меня получается завоевать медаль для нашей страны. И за организацию такого чествования, несмотря на не очень благоприятную внешнюю обстановку, спасибо нашему государству, министерству спорта и олимпийскому комитету.

Мы все-таки сегодня все вместе собрались, общаемся с ребятами, ведь, по сути, мы видимся раз в четыре года. Четыре года назад я произносил речь и в конце всем ребятам пожелал, чтобы мы увиделись здесь после следующей . Представляете — сбылось!

— Что пожелали бы сейчас?

— Не сдаваться! Министерство спорта и олимпийский комитет организовывают для нас внутренние соревнования, которые будут приравниваться к чемпионату Европы и чемпионату мира. Соответственно, будет финансирование, будут привлекаться другие дружественные страны. Так что не надо расслабляться, не надо бросать.

Да, будет тяжело. А когда нам было легко? Я думаю, что всё будет хорошо, – сказал Елистратов.