Семен Елистратов: «Худшее, что может случиться со спортсменом, это хотя бы на секундочку почувствовать, что ты чего-то добился, или, упаси господь, подумать, что ты великий»

Трехкратный олимпийский призер в шорт-треке Семен Елистратов высказался о мотивации в спорте.

Сегодня спортсмен присутствовал на встрече олимпийских призеров Пекина-2022 с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

– Самое главное – не расслабляться. Уже давно нас поздравляют. Продолжение идет, а Олимпийские игры закончены.

Мне кажется, сейчас самое время собраться и не расслабляться, потому что это, конечно, все хорошо. И огромное спасибо, что нас так чествуют, но, наверное, самое худшее, что может случиться с профессиональным спортсменом, это хотя бы на секундочку почувствовать, что ты чего-то добился, или, упаси господь, подумать, что ты великий.

Поэтому я надеюсь, что для многих эти церемонии в хорошем смысле пройдут бесследно, и все уже в скором времени приступят к тренировкам, потому что все-таки наша основная задача – это не чествование нас, а показывать результаты.

– Поддержка Москвы чувствуется в соревновательной карьере вашей?

– Да, конечно, безусловно. Это очень важно! Финансовая составляющая тоже. За что, конечно, огромная благодарность, большое спасибо. Потому что, к сожалению, без каких-то финансовых возможностей, средств к большим соревнованиям ты, увы, не подготовишься, – сказал Елистратов.