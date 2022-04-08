Семен Елистратов: «Если есть возможность и если нас поддержат наша федерация и президент страны, мы обязаны выступать в соревнованиях»

Олимпийский чемпион по шорт-треку высказался о возможности выступления на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

«Да, готов отказаться от денег и призовых, но моя позиция такова, что если есть возможность и если нас поддержат наша федерация и президент страны, мы обязаны выступать в соревнованиях. Все должны видеть, что мы соревнуемся, бежим. Многим тяжело принять тот факт, что мы выступаем без флага, но мы должны выступать», – сказал Елистратов.