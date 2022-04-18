Доход Валуева составил 14,1 млн рублей в 2021 году, Журова задекларировала 12,9 млн, у Карпова – 6,5 млн, два земельных участка и три квартиры

Государственная Дума РФ опубликовала сведения о задекларированных доходах депутатов за 2021 год.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заработала 12,9 млн рублей, в ее собственности находятся две квартиры (площадью 57,93 и 175,4 кв. м). Согласно декларации за 2020 год, ранее доход бывшей спортсменки составлял 6,4 млн.

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов заработал 6,5 млн (годом ранее – 6,0 млн). Он владеет двумя земельными участками и тремя квартирами.

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов задекларировал за прошедший год 7,1 млн (ранее – 7,3 млн). Согласно отчету, в его собственности нет объектов недвижимости.

Доход чемпиона мира по боксу Николая Валуева составил 14,1 млн (ранее – 21,0 млн). В его собственности – одно нежилое помещение.

Еще один чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог задекларировал 8,7 млн (ранее – 5,5 млн), а также две квартиры (70,5 и 106,4 кв. м) в собственности.

Доход Шипулина за 2021 год – 12,2 млн рублей, у него 9 земельных участков, дом и 2 квартиры. Чепиков задекларировал 7,2 млн рублей

Доход Ирины Родниной в 2021 году – 11 млн рублей