Коньки. Кубок мира. 2-й этап. Коржова заняла 11-е место на 3000 м, Саютина стала 18-й на 1500 м в дивизионе B
Россиянка Коржова стала 11-й на Кубке мира по конькобежному спорту в Канаде.
Россиянка Ксения Коржова заняла 11-е место на дистанции 3000 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Калгари. Александра Саютина стала 18-й на 1500 м в дивизионе B.
Соревнования проходят с 21 по 23 ноября.
Кубок мира по конькобежному спорту
2-й этап
Калгари, Канада
Женщины
3000 м
1. Йой Бене (Нидерланды) – 3.54,42
2. Рагне Виклунд (Норвегия) – 3.55,25
3. Валери Мальте (Канада) – 3.56,45...
11. Ксения Коржова (Россия) – 4.01,74
1500 м, дивизион B
1. Валери Мальте (Канада) – 1.52,56
2. Марейке Груневауд (Нидерланды) – 1.53,19
3. Ян Биньюй (Китай) – 1.53,34...
18. Александра Саютина (Россия) – 1.56,86
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
