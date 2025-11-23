1

Коньки. Кубок мира. 2-й этап. Коржова заняла 11-е место на 3000 м, Саютина стала 18-й на 1500 м в дивизионе B

Россиянка Коржова стала 11-й на Кубке мира по конькобежному спорту в Канаде.

Россиянка Ксения Коржова заняла 11-е место на дистанции 3000 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Калгари. Александра Саютина стала 18-й на 1500 м в дивизионе B.

Соревнования проходят с 21 по 23 ноября.

Кубок мира по конькобежному спорту

2-й этап

Калгари, Канада

Женщины

3000 м

1. Йой Бене (Нидерланды) – 3.54,42

2. Рагне Виклунд (Норвегия) – 3.55,25

3. Валери Мальте (Канада) – 3.56,45...

11. Ксения Коржова (Россия) – 4.01,74

1500 м, дивизион B

1. Валери Мальте (Канада) – 1.52,56

2. Марейке Груневауд (Нидерланды) – 1.53,19

3. Ян Биньюй (Китай) – 1.53,34...

18. Александра Саютина (Россия) – 1.56,86

