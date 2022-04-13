Валуев об игроке системы «Салавата»: «Я переделывал ляпы европейских врачей в России. Неужели у нас нет толковых хирургов, которые могут справиться с коленом?»

Николай Валуев высказался об отказе игроку системы в операции в Финляндии.

Генеральный директор уфимского клуба Ринат Баширов ранее заявил: «Планировали операцию для молодого игрока из «Толпара», но нам позвонили и сказали, что российских граждан больше не обслуживают».

«Любая частная клиника на основании любых причин может отказать в оказании услуги.

Но если это произошло из-за национальности хоккеиста, то это попрание всех этических норм. Хоть бы придумали, что доктор заболел или еще что.

Я много чего лечил за границей в свое время – никаких проблем. Только деньги давай – и все.

Далеко не всегда европейские врачи являются последней инстанцией. Я успешно переделывал их ляпы именно в России.

Неужели у нас толковых хирургов нет, которые могут справиться с коленом? Очень сомневаюсь, что это так», – заявил депутат Госдумы.