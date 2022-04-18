Доход Шипулина за 2021 год – 12,2 млн рублей, у него 9 земельных участков, дом и 2 квартиры. Чепиков задекларировал 7,2 млн рублей

Государственная Дума РФ опубликовала сведения о задекларированных доходах депутатов за 2021 год.

Согласно отчету, доход чемпиона мира по биатлону составил 12,2 млн рублей. В 2020-м экс-биатлонист задекларировал 16,4 млн рублей.

В собственности Шипулина также находятся девять земельных участков, жилой дом, две квартиры, два гаража и еще восемь помещений, автомобили Kia, BMW, Toyota и другое имущество.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону задекларировал доход 7,2 млн рублей (годом ранее – 7 млн). Согласно отчету, Чепиков владеет жилым домом, нежилым помещением, машиной BMW.