Шорт-трекистка Абакшева дисквалифицирована на 2 года за пропуск допинг-тестов
РУСАДА дисквалифицировало на два года шорт-трекистку Абакшеву.
Российская шорт-трекистка Софья Абакшева дисквалифицирована на два года за пропуск допинг-тестов.
Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Абакшева признана виновной в нарушении порядка предоставления информации о своем местонахождении.
Срок ее дисквалификации действует с 24 октября 2025 года по 23 октября 2027 года.
Абакшевой 24 года, она является трехкратной чемпионкой России и двукратным призером чемпионата мира среди юниоров.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: РУСАДА
