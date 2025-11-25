Шорт-трекистка Абакшева дисквалифицирована на 2 года за пропуск допинг-тестов

РУСАДА дисквалифицировало на два года шорт-трекистку Абакшеву.

Российская шорт-трекистка Софья Абакшева дисквалифицирована на два года за пропуск допинг-тестов.

Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Абакшева признана виновной в нарушении порядка предоставления информации о своем местонахождении.

Срок ее дисквалификации действует с 24 октября 2025 года по 23 октября 2027 года.

Абакшевой 24 года, она является трехкратной чемпионкой России и двукратным призером чемпионата мира среди юниоров.