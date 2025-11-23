0

Коньки. Кубок мира. 2-й этап. Семенова выиграла масс-старт в дивизионе В

Конькобежка Семенова выиграла масс-старт в дивизионе В на Кубке мира в Калгари.

Россиянка Анастасия Семенова победила в масс-старте в дивизионе В на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в канадском Калгари.

Конькобежный спорт

Кубок мира

Калгари, Канада

Женщины, дивизион B

Масс-старт

1. Анастасия Семенова (Россия) – 8.25,39

2. Орора Левос (Норвегия) – 8.26,25

3. Сандрин Тас (Бельгия) – 8.26,63

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
