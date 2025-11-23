Коньки. Кубок мира. 2-й этап. Семенова выиграла масс-старт в дивизионе В

Конькобежка Семенова выиграла масс-старт в дивизионе В на Кубке мира в Калгари.

Россиянка Анастасия Семенова победила в масс-старте в дивизионе В на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в канадском Калгари. Конькобежный спорт Кубок мира Калгари, Канада Женщины, дивизион B Масс-старт 1. Анастасия Семенова (Россия) – 8.25,39 2. Орора Левос (Норвегия) – 8.26,25 3. Сандрин Тас (Бельгия) – 8.26,63