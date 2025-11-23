Коньки. Кубок мира. 2-й этап. Семенова выиграла масс-старт в дивизионе В
Конькобежка Семенова выиграла масс-старт в дивизионе В на Кубке мира в Калгари.
Россиянка Анастасия Семенова победила в масс-старте в дивизионе В на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в канадском Калгари.
Конькобежный спорт
Кубок мира
Калгари, Канада
Женщины, дивизион B
Масс-старт
1. Анастасия Семенова (Россия) – 8.25,39
2. Орора Левос (Норвегия) – 8.26,25
3. Сандрин Тас (Бельгия) – 8.26,63
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
