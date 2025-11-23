2

Шорт-трек. Мировой тур. 3-й этап. Крылова, Посашков и Матвеева выбыли в утешительных четвертьфиналах

Российские шорт-трекисты выступили на третьем этапе Мирового тура.

Российские шорт-трекисты Алена Крылова, Елена Серегина, Анна Матвеева, Даниил Николаев и Иван Посашков выступили на третьем этапе Мирового тура. 

Соревнования прошли с 20 по 23 ноября в Гданьске.

Мировой тур по шорт-треку

Третий этап

Гданьск, Польша

Женщины

1000 м

1. Ханне Десмет (Бельгия) – 1.30,422

2. Кортни Саро (Канада) – 1.30,575

3. Коринн Стоддард (США) – 1.30,589 

Елена Серегина (Россия) выбыла в утешительном четвертьфинале.

500 м

1. Ксандра Вэлзэбур (Нидерланды) – 43,295

2. Коринн Стоддард (США) – 43,406

3. Чхве Мин Джон (Южная Корея) – 43,773

Алена Крылова (Россия) выбыла в утешительном полуфинале.

1500 м

1. Ким Гил Ли (Южная Корея) – 2.30,610

2. Чхве Мин Джон (Южная Корея) – 2.30,565

3. Кортни Саро (Канада) – 2.30,985

Анна Матвеева (Россия) выбыла в утешительном полуфинале.

Мужчины

1500 м

1. Уильям Данджину (Канада) – 2.24,153

2. Томас Надалини (Италия) – 2.24,215

3. Пьетро Сигель (Италия) – 2.24,288

Даниил Николаев (Россия) выбыл в утешительном полуфинале.

1000 м

1. Йенс Ван ’т Ваут (Нидерланды) – 1.25,147

2. Пьетро Сигель (Италия) – 1.25,195

3. Стивен Дюбуа (Канада) – 1.25,283

Иван Посашков (Россия) выбыл в утешительном полуфинале.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
шорт-трек
logoсборная России жен (шорт-трек)
Анна Матвеева
Иван Посашков
результаты
Даниил Николаев
logoсборная России (шорт-трек)
Алена Крылова
logoЕлена Серегина
Пьетро Сигель
logoсборная Канады жен
Коринн Стоддард
Уильям Данджину
сборная США жен
сборная Бельгии
Ханне Десмет
Кортни Саро
logoсборная Италии по шорт-треку
logoсборная Канады
