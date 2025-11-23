Шорт-трек. Мировой тур. 3-й этап. Крылова, Посашков и Матвеева выбыли в утешительных четвертьфиналах
Российские шорт-трекисты Алена Крылова, Елена Серегина, Анна Матвеева, Даниил Николаев и Иван Посашков выступили на третьем этапе Мирового тура.
Соревнования прошли с 20 по 23 ноября в Гданьске.
Мировой тур по шорт-треку
Третий этап
Гданьск, Польша
Женщины
1000 м
1. Ханне Десмет (Бельгия) – 1.30,422
2. Кортни Саро (Канада) – 1.30,575
3. Коринн Стоддард (США) – 1.30,589
Елена Серегина (Россия) выбыла в утешительном четвертьфинале.
500 м
1. Ксандра Вэлзэбур (Нидерланды) – 43,295
2. Коринн Стоддард (США) – 43,406
3. Чхве Мин Джон (Южная Корея) – 43,773
Алена Крылова (Россия) выбыла в утешительном полуфинале.
1500 м
1. Ким Гил Ли (Южная Корея) – 2.30,610
2. Чхве Мин Джон (Южная Корея) – 2.30,565
3. Кортни Саро (Канада) – 2.30,985
Анна Матвеева (Россия) выбыла в утешительном полуфинале.
Мужчины
1500 м
1. Уильям Данджину (Канада) – 2.24,153
2. Томас Надалини (Италия) – 2.24,215
3. Пьетро Сигель (Италия) – 2.24,288
Даниил Николаев (Россия) выбыл в утешительном полуфинале.
1000 м
1. Йенс Ван ’т Ваут (Нидерланды) – 1.25,147
2. Пьетро Сигель (Италия) – 1.25,195
3. Стивен Дюбуа (Канада) – 1.25,283
Иван Посашков (Россия) выбыл в утешительном полуфинале.