У Третьяка наибольший доход среди депутатов Госдумы из бывших спортсменов – 22,5 млн рублей в 2020-м. В топ-5 вошли Валуев, Шипулин, Фетисов, Газзаев

опубликовала на официальном сайте сведения о задекларированных доходах депутатов за 2020 год.

Согласно отчету, наибольший доход среди бывших спортсменов получил президент Федерации хоккея России ( ) – 22,5 миллиона рублей.

В топ-3 также вошли экс-чемпион мира по боксу (20,6 млн) и победитель чемпионата мира по биатлону (16,4 млн).

Далее идут бывший капитан сборной СССР по хоккею и обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов (11,3 млн), бывший тренер ЦСКА и сборной России по футболу (7,4 млн), трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина (6,9 млн) и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова (6,4 млн).