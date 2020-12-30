У Третьяка наибольший доход среди депутатов Госдумы из бывших спортсменов – 22,5 млн рублей в 2020-м. В топ-5 вошли Валуев, Шипулин, Фетисов, Газзаев

Теги Николай Валуев Валерий Газзаев ФХР рейтинги рейтинги Владислав Третьяк Вячеслав Фетисов рейтинги Ирина Роднина Светлана Журова Государственная дума рейтинги Антон Шипулин Политика деньги Хоккей

Государственная Дума опубликовала на официальном сайте сведения о задекларированных доходах депутатов за 2020 год.

Согласно отчету, наибольший доход среди бывших спортсменов получил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк – 22,5 миллиона рублей.

В топ-3 также вошли экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев (20,6 млн) и победитель чемпионата мира по биатлону Антон Шипулин (16,4 млн).

Далее идут бывший капитан сборной СССР по хоккею и обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов (11,3 млн), бывший тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев (7,4 млн), трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина (6,9 млн) и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова (6,4 млн).

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