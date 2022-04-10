Журова о предложении Свищева давать призерам Олимпиад квартиры: «Люди будут возмущены. Многие семьи стоят в очереди, кому-то очень-очень нужно, и не дают»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала предложение депутата Дмитрия Свищева давать призерам Олимпийских игр квартиры.

Ранее Фонд поддержки олимпийцев принял решение о замене призовых автомобилей для спортсменов на денежные гранты.

«В советское время как раз именно так и было, но понятно, что квартиры давали только за выдающиеся достижения. Не всем подряд, а таким спортсменам, которые сейчас получают от государства машины.

Думаю, сейчас это сделать достаточно сложно, потому что большое количество многодетных семей и других людей стоят в очереди и ждут квартиру... А сейчас скажут, что спортсмену будут давать квартиру. Вы же понимаете, что люди будут возмущены.

В Советском Союзе давали всем квартиры, а сейчас люди очень долго ждут. Кому-то очень-очень нужно, и им не дают. А спортсменам начнут давать? Это вызовет негодование, вот в чем проблема», – сказала Журова.

Депутат Свищев: «Считаю, что призерам Олимпийских игр надо дарить квартиры. С деньгами может случиться что угодно, а недвижимость будет привязывать к родной стране»