Свищев о словах бывшего постпреда США при ООН: «Дело за малым, чтобы Янг объяснил бывшим коллегам и согражданам, что необходимо уходить от вмешательства политики в спорт»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев оценил слова бывшего постпреда США в ООН Эндрю Янга о российских спортсменах.

Ранее Янг заявил, что считает неправильным отстранение россиян от международных соревнований.

«Адекватные реальности комментарии со стороны западных политических деятелей сейчас редкость. Поэтому позиция господина Янга может быть источником позитивного настроя. Наши спортсмены действительно несут неоправданные наказания, которые вызваны политикой, а не здравым смыслом.

Дело за малым, чтобы господин Янг объяснил своим бывшим коллегам и согражданам, что необходимо уходить от коллективной ответственности, от вмешательства политики в спорт, от истерии в отношении нашей страны. Думаю, что человек с его бэкграундом должен быть услышан в США», – сказал Свищев.

Экс-постпред США при ООН об отстранении российских спортсменов: «Это неправильно. Причина заключалась в том, что никто не понесет за это ответственность»