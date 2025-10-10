Путин отметил важность сотрудничества стран СНГ в сфере спорта

Путин указал на важность взаимодействия стран СНГ в спорте.

Президент России выступил на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате, которое проходит в Душанбе.

«Конечно, не могу не согласиться... о важности нашего взаимодействия на гуманитарном треке. И тоже коллеги напоминали о спортивных соревнованиях, Игры стран Содружества только что были проведены в Азербайджане.

Это большая работа и, конечно, она заслуживает всяческого внимания со стороны всех наших государств и поддержки», – сказал Владимир Путин .

Игры стран СНГ прошли с 28 сентября по 8 октября 2025 года в семи городах Азербайджана. Сборная России выиграла общий медальный зачет, завоевав 231 награду.