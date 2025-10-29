  • Спортс
Миллион голосов за казахстанский ММА: YouTube-канал Alash Pride преодолел историческую отметку

Канал Alash Pride TV набрал миллион подписчиков на YouTube и получил «золотую кнопку». Для казахстанского спорта это важный показатель того, что ММА в стране вышел на мировой уровень.

Alash Pride – старейший ММА-промоушен Казахстана, работающий с 2011 года. За это время лига провела уже 113 турниров, открыв десятки имен, известных в стране и за ее пределами. Контент лиги сегодня смотрят во многих странах, а бойцы Alash Pride становятся героями для нового поколения спортсменов.

С марта 2024 года генеральным спонсором лиги является компания Olimpbet, поддерживающая развитие отечественного спорта. За время сотрудничества с букмекером №1 в Казахстане количество подписчиков канала Alash Pride на YouTube выросло почти в три раза – с 350 тысяч до миллиона.

Директор по развитию Olimpbet Абзал Калиев поздравил организацию:

«Такие цифры – серьезное мировое признание. Alash Pride заслуженно считается гордостью отечественного ММА, и мы рады быть рядом с лигой на ее пути вперед».

Президент Alash Pride Алимжан Бектаев отметил, что миллион подписчиков стал важной вехой в истории промоушена:

«Когда мы проводили первые турниры, никто не верил, что казахстанский промоушен сможет собрать миллионную аудиторию. Это результат огромной работы, веры в идею и поддержки наших партнеров и зрителей».

Партнерство YouTube-канала с медиагруппой Sport+ Qazaqstan, начавшееся в 2024 году, позволяет Alash Pride совершенствовать формат трансляций и делать турниры ещё привлекательнее для зрителей.

Миллион подписчиков Alash Pride TV – это не просто награда от YouTube, а подтверждение того, что казахстанский ММА становится частью мировой спортивной арены.

